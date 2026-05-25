Đồng Tháp chỉ định gói thầu giao thông cho Công ty Thương mại Việt Chương

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được lựa chọn thực hiện gói thầu Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm tại xã Chợ Gạo, phục vụ nhu cầu đi lại người dân khu vực.

Theo tìm hiểu, gói thầu thi công xây dựng công trình Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) có giá gói thầu được phê duyệt là 1.691.890.000 đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với mạng lưới giao thông nội bộ của xã Chợ Gạo, giúp cải thiện năng lực vận chuyển hàng hóa nông sản và bảo đảm an toàn đi lại cho nhân dân trong vùng.

Do quy mô gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức dưới 2 tỷ đồng, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là cơ chế pháp lý hợp pháp, được quy định rõ ràng nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa công trình vào khai thác.

Sau quá trình phát hành thư mời, tiếp nhận hồ sơ và tiến hành các bước đánh giá, thương thảo theo đúng trình tự quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được lựa chọn thực hiện gói thầu Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm.

Theo dữ liệu trích xuất từ hồ sơ, giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 1.691.890.000 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng, giá chỉ định thầu chính thức được xác định là 1.607.295.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Việc áp dụng quy trình thương thảo kỹ lưỡng này đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho ngân sách địa phương với giá trị tiết kiệm đạt 84.595.000 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá khoảng 5,00%.

Nguồn MSC

Việc triển khai thành công bước lựa chọn nhà thầu đối với dự án Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm cho thấy mô hình quản lý hành chính địa phương hai cấp mới tại tỉnh Đồng Tháp đang vận hành đồng bộ. Việc giảm bớt các khâu trung gian đã tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã chủ động hơn trong việc quản lý ngân sách và giám sát trực tiếp tiến độ thi công các công trình công cộng trên địa bàn quản lý.

Phân tích về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu quy mô nhỏ dưới 2 tỷ đồng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, hình thức này mang lại lợi thế rất lớn về mặt thời gian, giúp chủ đầu tư né được các thủ tục kéo dài của phương thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình lại phụ thuộc hoàn toàn vào bước thương thảo giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, dù không phải cạnh tranh trực tiếp về giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như các gói thầu lớn, nhưng chủ đầu tư phải căn cứ sát sao vào định mức kỹ thuật, giá thị trường của nguyên vật liệu tại thời điểm thương thảo để đảm bảo giá trúng thầu là giá tối ưu nhất, không gây lãng phí dù chỉ một đồng ngân sách. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ năng lực của nhà thầu được chỉ định phải được lưu trữ, công khai đầy đủ để phục vụ công tác giám sát cộng đồng và thanh kiểm tra hậu kiểm.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của công tác đấu thầu là thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi áp dụng chỉ định thầu rút gọn, tính minh bạch không bị giảm đi mà dịch chuyển sang trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư. Việc lựa chọn đúng nhà thầu có năng lực thực tế, không để xảy ra tình trạng dàn xếp hay ưu ái doanh nghiệp thân quen là yếu tố then chốt để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật."