Đồng Tháp chỉ định gói thầu giao thông cho Công ty Thương mại Việt Chương

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được lựa chọn thực hiện gói thầu Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm tại xã Chợ Gạo, phục vụ nhu cầu đi lại người dân khu vực.

Hữu Thông

Theo tìm hiểu, gói thầu thi công xây dựng công trình Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) có giá gói thầu được phê duyệt là 1.691.890.000 đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với mạng lưới giao thông nội bộ của xã Chợ Gạo, giúp cải thiện năng lực vận chuyển hàng hóa nông sản và bảo đảm an toàn đi lại cho nhân dân trong vùng.

Do quy mô gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức dưới 2 tỷ đồng, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là cơ chế pháp lý hợp pháp, được quy định rõ ràng nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa công trình vào khai thác.

Sau quá trình phát hành thư mời, tiếp nhận hồ sơ và tiến hành các bước đánh giá, thương thảo theo đúng trình tự quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được lựa chọn thực hiện gói thầu Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm.

Theo dữ liệu trích xuất từ hồ sơ, giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 1.691.890.000 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng, giá chỉ định thầu chính thức được xác định là 1.607.295.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Việc áp dụng quy trình thương thảo kỹ lưỡng này đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho ngân sách địa phương với giá trị tiết kiệm đạt 84.595.000 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá khoảng 5,00%.

Nguồn MSC

Việc triển khai thành công bước lựa chọn nhà thầu đối với dự án Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm cho thấy mô hình quản lý hành chính địa phương hai cấp mới tại tỉnh Đồng Tháp đang vận hành đồng bộ. Việc giảm bớt các khâu trung gian đã tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã chủ động hơn trong việc quản lý ngân sách và giám sát trực tiếp tiến độ thi công các công trình công cộng trên địa bàn quản lý.

Phân tích về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu quy mô nhỏ dưới 2 tỷ đồng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, hình thức này mang lại lợi thế rất lớn về mặt thời gian, giúp chủ đầu tư né được các thủ tục kéo dài của phương thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình lại phụ thuộc hoàn toàn vào bước thương thảo giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, dù không phải cạnh tranh trực tiếp về giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như các gói thầu lớn, nhưng chủ đầu tư phải căn cứ sát sao vào định mức kỹ thuật, giá thị trường của nguyên vật liệu tại thời điểm thương thảo để đảm bảo giá trúng thầu là giá tối ưu nhất, không gây lãng phí dù chỉ một đồng ngân sách. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ năng lực của nhà thầu được chỉ định phải được lưu trữ, công khai đầy đủ để phục vụ công tác giám sát cộng đồng và thanh kiểm tra hậu kiểm.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của công tác đấu thầu là thúc đẩy tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi áp dụng chỉ định thầu rút gọn, tính minh bạch không bị giảm đi mà dịch chuyển sang trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư. Việc lựa chọn đúng nhà thầu có năng lực thực tế, không để xảy ra tình trạng dàn xếp hay ưu ái doanh nghiệp thân quen là yếu tố then chốt để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật."

QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VÀ QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành (Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC):

Hạn mức áp dụng: Hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư công, dự án dự toán mua sắm.

Quy trình rút gọn: Đối với chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư không phải lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu mà chỉ cần gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Thương thảo và hoàn thiện: Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để làm căn cứ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng chính thức. Quy trình này giúp tiết giảm tối đa thời gian hành chính nhưng vẫn phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước pháp luật.

Đồng Tháp: Công ty Đan Nguyễn trúng gói thầu điện lực hơn 5,9 tỷ

Gói thầu thi công sửa chữa hầm cáp và kiến trúc các trạm 110kV do Công ty Điện lực Đồng Tháp làm chủ đầu tư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải lưới điện đóng vai trò huyết mạch trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện tại các địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật ngành điện đang được triển khai đồng bộ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế công thông qua quy trình cạnh tranh rộng rãi tại một gói thầu bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp 110kV vừa ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách doanh nghiệp nhà nước đạt mức cao.

Theo hồ sơ, tại dự toán mua sắm: Sửa chữa hầm cáp các trạm 110kV Mỹ Thuận, Cái Bè, Tân Hương, Bình Đức, Sửa chữa kiến trúc các trạm 110kV đang vận hành (năm 2026), Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký Quyết định số 2060/QĐ-PCĐT phê duyệt dự toán gói thầu với giá trị 6.862.326.988 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Gói thầu 04: Thi công sửa chữa công trình (Mã thông báo mời thầu: IB2600140797) đã được phát hành e-HSMT công khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói.

Đồng Tháp: Công ty Thanh Lịch trúng chỉ định thầu tại Mầm non Long Hưng A

Công ty TNHH Xây dựng Thanh Lịch vừa được phê duyệt trúng chỉ định thầu gói mua sắm thiết bị thuộc dự án Trường Mầm non Long Hưng A tại tỉnh Đồng Tháp.

Nâng cao cơ sở vật chất giáo dục thông qua các nguồn vốn đầu tư công mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện đề án kiên cố hóa trường lớp học tại địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hoạt động mua sắm thiết bị trường học đang được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giảng dạy và học tập. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế thông qua quy trình thương thảo giá tại các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đang mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ dự án, tại dự án Trường Mầm non Long Hưng A (hạng mục: Xây dựng 13 phòng học, 16 phòng chức năng và các hạng mục phụ) đặt tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, tổng mức đầu tư được xác định là 49.004.592.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (nguồn thu Xổ số kiến thiết). Để cụ thể hóa kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 14/04/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt dự toán thiết bị dự án Trường Mầm non Long Hưng A với giá trị 565.351.000 đồng. Trong đó, chi phí thiết bị sau thuế (giá gói thầu mua sắm) được xác định cụ thể là 554.100.000 đồng.

Đồng Tháp: Thống Nhất TG được chỉ định thi công đường Mỹ An B1 + Mỹ An B4

Thông qua chỉ định thầu rút gọn, Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An chọn Công ty Thống Nhất TG thực hiện gói xây lắp hơn 1,8 tỷ đồng sau khi thương thảo giảm giá 5%.

Ngày 17/4/2026, ông Phạm Thế Tụng, Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An đã ký Quyết định số 608/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường Mỹ An B1 + Mỹ An B4. Theo đó, đơn vị được chọn thực hiện gói thầu này là Công ty TNHH Một thành viên Thống Nhất TG.

Tại gói thầu này, giá trị đề nghị chỉ định ban đầu là 1.937.840.000 đồng. Tuy nhiên, sau quá trình thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An và nhà thầu đã thống nhất giảm 5% giá trị để tiết kiệm chi phí ngân sách. Giá trúng thầu cuối cùng được ông Phạm Thế Tụng phê duyệt là 1.840.948.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), với thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

