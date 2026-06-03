Xã Tân Thuận Bình phê duyệt gói thầu xây dựng hơn 6,4 tỷ đồng

Nhà thầu có giá thấp nhất bị loại do không làm rõ hồ sơ, mở đường cho Công ty Thanh Thành Hiếu trúng thầu gói thầu xây dựng hơn 6,4 tỷ đồng.

Ngày 25/05/2026, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình đã ký Quyết định số 678/QĐ-PKT, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Cây Trôm + đường Long Hòa - Long Hiệp + đường liên ấp Tân Thắng - Tân Hưng + đường Long An + đường liên ấp Tân Thắng - Tân Thành - Tân Đông. Đây là gói thầu sử dụng vốn ngân sách xã, triển khai theo hình thức trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

Giá trúng thầu của Công ty TNHH Thanh Thành Hiếu là 6.404.399.000 đồng (giá gói thầu 7.334.617.000 đồng), giúp tiết kiệm cho ngân sách địa phương khoảng 930 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 12,68%.

Nguồn MSC

Diễn biến bất ngờ tại bước chấm tài chính

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận, tại thời điểm đóng thầu ngày 04/05/2026, có 4 nhà thầu tham gia và đều vượt qua bước đánh giá kỹ thuật. Tuy nhiên, tại bước xét duyệt tài chính, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 78/TCG-HP.2026 đã chỉ ra một tình tiết đáng chú ý liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Hữu Lợi.

Doanh nghiệp này sở hữu mức giá dự thầu sau giảm giá là 6.352.136.837,53 đồng – mức thấp nhất trong số 4 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, ngày 14/05/2026, Phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình ban hành Công văn số 617/PKT yêu cầu làm rõ nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Việc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Hữu Lợi không phản hồi công văn trong thời hạn quy định đã khiến đơn vị này bị đánh giá "Không đạt" và bị loại, thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Công ty TNHH Thanh Thành Hiếu, do ông Phạm Thành Hiếu làm đại diện pháp luật, vốn là cái tên quen thuộc trong các dự án đầu tư công tại khu vực. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có mối quan hệ đấu thầu dày đặc tại các địa phương lân cận, đồng thời từng có tiền lệ liên danh với đơn vị tư vấn đấu thầu Huy Phong trong nhiều gói thầu trước đây.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu bỏ qua quyền làm rõ hồ sơ dự thầu là quyền tự quyết của doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý nhà nước, điều này làm giảm tính cạnh tranh thực chất và bỏ lỡ cơ hội tối ưu hóa ngân sách. Luật Đấu thầu hiện hành đã có cơ chế minh bạch để bảo vệ nhà thầu và chủ đầu tư, nhưng các cơ quan quản lý cần thực hiện hậu kiểm chặt chẽ để bảo đảm không có các kịch bản 'nhường thầu' hay thỏa thuận ngầm".

Các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác làm rõ hồ sơ. Việc chủ đầu tư tuân thủ đúng quy trình, ban hành văn bản làm rõ và ra quyết định dựa trên tài liệu thực tế là hành động cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư công tại xã Tân Thuận Bình.