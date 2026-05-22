Đồng Tháp: Công ty Đan Nguyễn trúng gói thầu điện lực hơn 5,9 tỷ

Gói thầu thi công sửa chữa hầm cáp và kiến trúc các trạm 110kV do Công ty Điện lực Đồng Tháp làm chủ đầu tư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hữu Thông

Tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải lưới điện đóng vai trò huyết mạch trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện tại các địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật ngành điện đang được triển khai đồng bộ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế công thông qua quy trình cạnh tranh rộng rãi tại một gói thầu bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp 110kV vừa ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách doanh nghiệp nhà nước đạt mức cao.

Theo hồ sơ, tại dự toán mua sắm: Sửa chữa hầm cáp các trạm 110kV Mỹ Thuận, Cái Bè, Tân Hương, Bình Đức, Sửa chữa kiến trúc các trạm 110kV đang vận hành (năm 2026), Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký Quyết định số 2060/QĐ-PCĐT phê duyệt dự toán gói thầu với giá trị 6.862.326.988 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Gói thầu 04: Thi công sửa chữa công trình (Mã thông báo mời thầu: IB2600140797) đã được phát hành e-HSMT công khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói.

Quá trình mời thầu ghi nhận diễn biến minh bạch khi chủ đầu tư ban hành Văn bản số 3225/PCĐT-QLDA phúc đáp, làm rõ kịp thời các kiến nghị của nhà thầu liên quan đến quy chuẩn chứng chỉ an toàn điện và hồ sơ thử nghiệm xuất xưởng đối với các nhóm vật tư phụ. Sau bước đối thoại, Biên bản mở thầu ghi nhận có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Tại Báo cáo tổng hợp đánh giá hồ sơ dự thầu số 864/QLDA của Tổ chuyên gia, Công ty TNHH Đan Nguyễn đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để được kiến nghị xếp hạng thứ nhất.

Kết quả phê duyệt ghi nhận giá đề nghị trúng thầu của Công ty TNHH Đan Nguyễn là 5.959.031.086,8 đồng. So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 6.862.326.988 đồng, giá trị tiết kiệm cho dòng vốn sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước đạt tới 903.295.901,2 đồng. Điểm đặc biệt của gói thầu này là tỷ lệ giảm giá thông qua đấu thầu công khai đạt con số rất ấn tượng: 13,16% với tổng thời gian thực hiện gói thầu là 160 ngày (trong đó thời gian thi công xây lắp thực tế tại các trạm là 50 ngày).

Nguồn MSC

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận, Công ty TNHH Đan Nguyễn (Mã số thuế: 0312070348) được cấp phép hoạt động từ năm 2012, hiện đăng ký trụ sở chính tại số 81 Đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, TP HCM. Đây là một nhà thầu có năng lực chuyên ngành điện lực rất mạnh tại khu vực phía Nam. Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận tần suất trúng thầu tuyệt đối tại nhiều công ty điện lực thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam như: trúng 10/10 gói tại Điện lực Kiên Giang; trúng 7/7 gói tại Điện lực An Giang và là đối tác có bề dày kinh nghiệm thi công nhiều gói thầu xây lắp lưới điện tại chính địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu về hoạt động đầu tư và bảo dưỡng công ích, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tỷ lệ tiết kiệm hơn 13% tại một gói thầu xây lắp sửa chữa điện lực là tín hiệu rất tích cực của đấu thầu qua mạng. Việc chủ đầu tư giải quyết thấu đáo khâu làm rõ e-HSMT và kiểm soát chi phí chặt chẽ không chỉ bảo đảm tính thượng tôn pháp luật mà còn giúp tối ưu hóa dòng vốn đầu tư, thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho các doanh nghiệp tham gia mua sắm công.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CẬP NHẬT DỰ TOÁN VÀ CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP

Hoạt động tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng (E-HSDT) đối với các gói thầu thi công xây lắp, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hệ thống hạ tầng công ích sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xác định giá gói thầu và quản lý chi phí. Cụ thể:

1. Quy định về xác định và cập nhật dự toán giá gói thầu:

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, giá gói thầu là một trong những căn cứ then chốt để xét duyệt trúng thầu:

Giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi phí dự phòng, các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định.

Trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt hoặc cập nhật lại trước ngày mở thầu để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (ví dụ như việc phê duyệt dự toán chi tiết tại Quyết định số 2060/QĐ-PCĐT của Công ty Điện lực Đồng Tháp), dự toán này sẽ được dùng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu về mặt tài chính.

2. Nguyên tắc loại bỏ chi phí dự phòng đối với gói thầu ngắn:

Yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả dòng vốn doanh nghiệp và quản lý rủi ro trượt giá được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện ngắn, ít có khả năng phát sinh rủi ro hoặc khối lượng trượt giá theo biến động thị trường, chi phí dự phòng (bao gồm cả dự phòng phát sinh khối lượng và dự phòng trượt giá) có thể được tính bằng không (0).

Việc chủ đầu tư xác định rõ cấu trúc chi phí dự phòng bằng không trong dự toán được duyệt thể hiện tính minh bạch, chặt chẽ trong khâu lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), giúp các nhà thầu định vị chính xác biên độ giá dự thầu cạnh tranh.

Nâng cao cơ sở vật chất giáo dục thông qua các nguồn vốn đầu tư công mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện đề án kiên cố hóa trường lớp học tại địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hoạt động mua sắm thiết bị trường học đang được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giảng dạy và học tập. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế thông qua quy trình thương thảo giá tại các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đang mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ dự án, tại dự án Trường Mầm non Long Hưng A (hạng mục: Xây dựng 13 phòng học, 16 phòng chức năng và các hạng mục phụ) đặt tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, tổng mức đầu tư được xác định là 49.004.592.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (nguồn thu Xổ số kiến thiết). Để cụ thể hóa kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 14/04/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt dự toán thiết bị dự án Trường Mầm non Long Hưng A với giá trị 565.351.000 đồng. Trong đó, chi phí thiết bị sau thuế (giá gói thầu mua sắm) được xác định cụ thể là 554.100.000 đồng.

Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Việc triển khai các dự án hạ tầng cơ sở không chỉ giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn gắn liền với công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại cấp cơ sở. Tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang, dự án nâng cấp mở rộng tuyến lộ 15 (đoạn từ Cầu Núi Trọi - Đường tỉnh 947) tại ấp Phú Hiệp vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp cốt lõi.

Theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND xã Tây Phú, dự án nói trên được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 10.080.321.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được xác định từ nguồn vốn ngân sách xã (vốn đầu tư công) thuộc danh mục chi đầu tư phát triển. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông địa phương, cải thiện an toàn vận tải và tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Từ những quyết định mang tính "cấp bách"...

Theo tìm hiểu, nhằm hiện thực hóa dự án Lát vỉa hè Đường huyện 02 (đoạn từ ranh thị trấn Tân Hòa cũ đến hết bó vỉa Đường huyện 02), ngày 03/4/2026, ông Đoàn Thanh Hưng – Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã ký ban hành Quyết định số 302/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.504.314.257 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (vốn sự nghiệp kinh tế).

