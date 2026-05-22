Đồng Tháp: Công ty Đan Nguyễn trúng gói thầu điện lực hơn 5,9 tỷ

Gói thầu thi công sửa chữa hầm cáp và kiến trúc các trạm 110kV do Công ty Điện lực Đồng Tháp làm chủ đầu tư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải lưới điện đóng vai trò huyết mạch trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện tại các địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật ngành điện đang được triển khai đồng bộ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế công thông qua quy trình cạnh tranh rộng rãi tại một gói thầu bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp 110kV vừa ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách doanh nghiệp nhà nước đạt mức cao.

Theo hồ sơ, tại dự toán mua sắm: Sửa chữa hầm cáp các trạm 110kV Mỹ Thuận, Cái Bè, Tân Hương, Bình Đức, Sửa chữa kiến trúc các trạm 110kV đang vận hành (năm 2026), Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký Quyết định số 2060/QĐ-PCĐT phê duyệt dự toán gói thầu với giá trị 6.862.326.988 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Gói thầu 04: Thi công sửa chữa công trình (Mã thông báo mời thầu: IB2600140797) đã được phát hành e-HSMT công khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói.

Quá trình mời thầu ghi nhận diễn biến minh bạch khi chủ đầu tư ban hành Văn bản số 3225/PCĐT-QLDA phúc đáp, làm rõ kịp thời các kiến nghị của nhà thầu liên quan đến quy chuẩn chứng chỉ an toàn điện và hồ sơ thử nghiệm xuất xưởng đối với các nhóm vật tư phụ. Sau bước đối thoại, Biên bản mở thầu ghi nhận có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Tại Báo cáo tổng hợp đánh giá hồ sơ dự thầu số 864/QLDA của Tổ chuyên gia, Công ty TNHH Đan Nguyễn đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để được kiến nghị xếp hạng thứ nhất.

Kết quả phê duyệt ghi nhận giá đề nghị trúng thầu của Công ty TNHH Đan Nguyễn là 5.959.031.086,8 đồng. So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 6.862.326.988 đồng, giá trị tiết kiệm cho dòng vốn sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước đạt tới 903.295.901,2 đồng. Điểm đặc biệt của gói thầu này là tỷ lệ giảm giá thông qua đấu thầu công khai đạt con số rất ấn tượng: 13,16% với tổng thời gian thực hiện gói thầu là 160 ngày (trong đó thời gian thi công xây lắp thực tế tại các trạm là 50 ngày).

Nguồn MSC

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận, Công ty TNHH Đan Nguyễn (Mã số thuế: 0312070348) được cấp phép hoạt động từ năm 2012, hiện đăng ký trụ sở chính tại số 81 Đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, TP HCM. Đây là một nhà thầu có năng lực chuyên ngành điện lực rất mạnh tại khu vực phía Nam. Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận tần suất trúng thầu tuyệt đối tại nhiều công ty điện lực thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam như: trúng 10/10 gói tại Điện lực Kiên Giang; trúng 7/7 gói tại Điện lực An Giang và là đối tác có bề dày kinh nghiệm thi công nhiều gói thầu xây lắp lưới điện tại chính địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu về hoạt động đầu tư và bảo dưỡng công ích, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tỷ lệ tiết kiệm hơn 13% tại một gói thầu xây lắp sửa chữa điện lực là tín hiệu rất tích cực của đấu thầu qua mạng. Việc chủ đầu tư giải quyết thấu đáo khâu làm rõ e-HSMT và kiểm soát chi phí chặt chẽ không chỉ bảo đảm tính thượng tôn pháp luật mà còn giúp tối ưu hóa dòng vốn đầu tư, thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho các doanh nghiệp tham gia mua sắm công.