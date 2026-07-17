Đồng Nai: Gói thầu xây Nhà văn hóa hơn 3,8 tỷ tại phường Tam Phước về tay ai?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước, TP Đồng Nai đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án Xây mới Nhà văn hóa khu phố Long Khánh 2. Công trình dân dụng này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, diễn biến số liệu từ các quyết định phê duyệt và biên bản mở thầu đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công tại cấp hành chính cơ sở.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,51% tại gói thầu xây lắp

Dự án Xây mới Nhà văn hóa khu phố Long Khánh 2 được phê duyệt theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 do Chủ tịch UBND phường Tam Phước - Vũ Quốc Thái ký. Đến ngày 30/5/2026, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước - Tô Thanh Tân ký Quyết định số 198/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 1: Xây lắp có giá gói thầu là 3.880.695.944 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được công bố là chào hàng cạnh tranh rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đến ngày 25/6/2026, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước - Tô Thanh Tân tiếp tục ký Quyết định số 253/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Căn cứ theo quyết định này, giá dự toán gói thầu được xác định ở mức 3.880.698.944 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Xây mới Nhà văn hóa khu phố Long Khánh 2, gồm Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Đại Dũng và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát với giá trúng thầu là 3.822.000.000 đồng.

Đối chiếu giữa giá dự toán công bố và giá trúng thầu thực tế, gói thầu xây lắp này ghi nhận mức chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước là 58.698.944 đồng. Số vốn tiết kiệm này tương đương với tỷ lệ xấp xỉ 1,51% so với dự toán ban đầu. Mặc dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) với mã số E-TBMT IB2600267359, dữ liệu biên bản mở thầu ngày 19/06/2026 cho thấy gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu liên danh này nộp hồ sơ tham gia và giành chiến thắng. Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình được quy định là 120 ngày.

Quyết định số 253/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Tần suất trúng thầu của liên danh tại địa bàn

Xem xét sâu hơn vào hồ sơ năng lực và lịch sử hoạt động thầu của các thành viên trong liên danh trúng thầu, số liệu hệ thống cho thấy những chỉ số đáng chú ý. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Đại Dũng, có mã số thuế 3603758039. Doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 68, Đường Số 2, Tổ 11, Khu Phố 3A, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai.

Dữ liệu đấu thầu lịch sử của Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Đại Dũng thể hiện tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối khi tham gia tổng cộng 9 gói thầu trên hệ thống và trúng toàn bộ 9 gói thầu, chưa từng ghi nhận lịch sử trượt thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt khoảng 11.050.246.692 đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu xây lắp do chính Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Phước làm chủ đầu tư trong giai đoạn nửa đầu năm 2026, tiêu biểu vào ngày 01/06/2026, đơn vị này được chỉ định thầu rút gọn liên tiếp 2 gói thầu gồm:

Gói thầu số 1: Xây lắp + Đảm bảo ATGT thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường bên hông trường THCS Hòa Bình với giá 1.353.141.000 đồng và Gói thầu số 1: Xây lắp + Đảm bảo ATGT thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Nguyễn Hoàng (Đường Phùng Hưng đến trường Lục Quân) với giá 1.522.284.000 đồng.

Trước đó, ngày 08/01/2026, đơn vị tiếp tục được chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 1: xây lắp thuộc dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường và xây dựng hệ thống thoát nước của đường Hẻm 80 phường Tam Phước với giá 683.688.311 đồng.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát, có mã số thuế 3603360625. Doanh nghiệp có trụ sở tại H4, Khu Dân Cư Liên Kế Chung Cư Quốc Lộ 1K, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này có lịch sử đấu thầu dày dặn hơn khi đã tham gia dự thầu 107 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 92 gói, trượt 13 gói, 1 gói bị hủy và 1 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 83.965.578.479 đồng. Địa bàn hoạt động trọng điểm của doanh nghiệp tập trung phần lớn tại TP Đồng Nai với 63 gói thầu đã tham gia.

Tiến trình làm rõ hồ sơ kỹ thuật và góc nhìn chuyên gia

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 10/BCĐG-BTP-TCG do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc thực hiện cho thấy, quá trình xét thầu đã phát sinh các nội dung cần làm rõ về mặt nhân sự thi công. Cụ thể, tại thời điểm đóng thầu, nhân sự được đề xuất làm Chỉ huy trưởng công trình là ông Trần Xuân Lộc có giấy chứng nhận huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động đã hết hạn hiệu lực. Đồng thời, nhân sự phụ trách thi công phần xây dựng là ông Nguyễn Thành Đức chưa đính kèm tài liệu chứng minh đã qua huấn luyện về công tác an toàn lao động.

Hệ thống e-GP ghi nhận mã yêu cầu làm rõ số CBD2600053557 được bên mời thầu phát đi vào ngày 20/06/2026. Đến ngày 22/06/2026, phía liên danh nhà thầu đã tiến hành phản hồi, bổ sung kịp thời các quyết định và chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động mới còn nguyên giá trị pháp lý cho cả hai nhân sự chủ chốt nêu trên. Sau khi tài liệu được cập nhật, Tổ chuyên gia đã chấm đạt yêu cầu kỹ thuật, tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư tiến hành bước phê duyệt kết quả tài chính.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đặt mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ các chi tiết kỹ thuật về chứng chỉ nhân sự là quy trình hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giúp bảo đảm năng lực thực tế ngoài hiện trường khi triển khai dự án.

Tuy nhiên, đối với những gói thầu chào hàng cạnh tranh công khai nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia dẫn đến tỷ lệ giảm giá cho ngân sách dưới mức 2%, các đơn vị chủ đầu tư cần tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác truyền thông thông tin mời thầu công khai, rộng rãi. Việc này nhằm thu hút nhiều nguồn lực doanh nghiệp cùng tiếp cận và tham gia cạnh tranh, tuân thủ đúng định hướng nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.