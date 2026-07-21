Đồng Nai: Nhà thầu Hoàng Sang trúng gói thầu hơn 3,7 tỷ tại Lộc Tấn [Kỳ 1]

UBND xã Lộc Tấn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mương thoát nước hơn 3,7 tỷ với tiết kiệm xấp xỉ 1,48% khi chỉ duy nhất một đơn vị dự thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai đã ký Quyết định số 1334/QĐ-UBND để chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2: Xây dựng. Đây là gói thầu thuộc dự án Mương thoát nước tổ 5, 6, 7, 9 ấp 4A, xã Lộc Tấn, một công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp xã nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường khu dân cư.

Hồ sơ lịch sử đấu thầu ghi nhận quá trình chuẩn bị gói thầu được triển khai từ cuối tháng 06/2026. Cụ thể, Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 1225/QĐ-UBND đã được chủ tịch UBND xã Lộc Tấn ký vào ngày 27/06/2026. Cùng ngày, thông báo mời thầu điện tử với mã số E-TBMT: IB2600325322 được công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đối với một dự án hạ tầng kỹ thuật cấp cơ sở, việc áp dụng đấu thầu qua mạng được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều đơn vị có năng lực trên địa bàn TP Đồng Nai tham gia cạnh tranh, tạo tiền đề để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, biên bản mở thầu ngày 8/7/2026 ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang. Việc không có thêm bất kỳ đối thủ nào tham gia nộp hồ sơ đã đưa doanh nghiệp này vào thế độc diễn trong suốt quá trình đánh giá và xét duyệt.

Số liệu tài chính từ hồ sơ thầu cho thấy giá dự toán của gói thầu được duyệt ở mức 3.826.557.090 đồng. Tại biên bản mở thầu qua mạng, giá dự thầu công bố của nhà thầu là 3.769.820.727 đồng. Sau quá trình rà soát và phê duyệt chính thức tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND, giá trúng thầu được ấn định là 3.769.800.000 đồng. Số tiền giảm giá cho ngân sách địa phương là 56.757.090 đồng tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,48%.

Quyết định số 1334/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Bên cạnh các chỉ số tài chính, phương thức đánh giá năng lực kỹ thuật của gói thầu này cũng ghi nhận những đặc điểm riêng biệt. Đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn đấu thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai. Tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia ghi nhận nội dung về năng lực nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu được xem xét và đánh giá hoàn toàn trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, thay vì tiến hành đối chiếu, đánh giá chi tiết theo nội dung kê khai cụ thể hay các tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu qua mạng. Ngoài ra, hồ sơ dự thầu cũng ghi nhận việc doanh nghiệp tự kê khai, cập nhật số liệu báo cáo tài chính cho các năm tài khóa 2023, 2024 và 2025 để chứng minh năng lực tài chính cốt lõi của một doanh nghiệp quy mô vừa.

Hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động của gói thầu này bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tổ chức chào hàng cạnh tranh công khai nhưng chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự thì phía chủ đầu tư có thể mở thầu ngay để tiến hành đánh giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, với mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu vẫn là phải đảm bảo đồng thời 4 mục tiêu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Khoản 8, Điều 4, Luật Đấu thầu 2023). Với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 150 ngày, dư luận địa phương đang bày tỏ sự quan tâm lớn đối với tiến độ triển khai thực tế cũng như chất lượng thi công của công trình mương thoát nước này khi không trải qua một quá trình cạnh tranh khốc liệt về cả giá cả lẫn giải pháp kỹ thuật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Đồng Nai: Nhà thầu Hoàng Sang và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh?