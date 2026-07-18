Đồng Tháp: Gói nâng cấp Đường Bờ Ổi tiết kiệm 0,35%, Hòa Hân trúng thầu

Gói thầu thi công nâng cấp, sửa chữa Đường Bờ Ổi tại phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 3 nhà thầu dự thầu, nhưng chỉ một đơn vị đáp ứng yêu cầu, trúng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,35%.

Ba nhà thầu cạnh tranh, chỉ một đơn vị đáp ứng yêu cầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Đường Bờ Ổi tại phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp đang thu hút sự quan tâm khi giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu 7.524.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,35%.

Theo Quyết định số 1426/QĐ-KTHTĐT ngày 9/7/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nhị Quý, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 4.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hòa Hân, có địa chỉ tại Ấp Đông Hòa, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, do ông Nguyễn Đình Tính làm Giám đốc. Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.146.823.000 đồng.

Theo hồ sơ mời thầu, giá gói thầu là 2.154.347.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 7.524.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,35%.

Theo Biên bản mở thầu ngày 27/6/2026, gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), gồm: Công ty TNHH Hòa Hân, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thừa Bảo và Công ty TNHH Thanh Thành Hiếu.

Nguồn MSC

Nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại ở bước kỹ thuật

Trong ba nhà thầu tham dự, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thừa Bảo (mã định danh vn1200595684) đưa ra mức giảm giá đáng kể. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá khoảng 11,7%, giá dự thầu của doanh nghiệp còn 1.926.587.289,48 đồng, thấp hơn giá trúng thầu của Công ty TNHH Hòa Hân hơn 220 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá tổng hợp E-HSDT số 14/TCG-LKA do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Lộc Kim An lập ngày 29/6/2026, hồ sơ của Thừa Bảo không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá cho biết nhà thầu chưa cung cấp bản vẽ biện pháp thi công đối với hạng mục cấp phối đá dăm theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. Hồ sơ cũng có sự không thống nhất về tiến độ thực hiện khi phần thuyết minh ghi 120 ngày, trong khi bảng tiến độ lại thể hiện 150 ngày.

Ngoài ra, phần thuyết minh kỹ thuật của nhà thầu đề xuất sử dụng bê tông thương phẩm, trong khi hồ sơ thiết kế yêu cầu bê tông đổ tại chỗ. Trên cơ sở các nội dung này, tổ chuyên gia kết luận hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với Công ty TNHH Thanh Thành Hiếu, nhà thầu dự thầu với giá 2.150.919.170 đồng, thấp hơn giá gói thầu nhưng cao hơn giá dự thầu của Thừa Bảo.

Theo báo cáo đánh giá, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, do hồ sơ chưa chứng minh được nguồn lực tài chính cam kết để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Sau quá trình đánh giá, cả hồ sơ của Thừa Bảo và Thanh Thành Hiếu đều không đạt yêu cầu. Công ty TNHH Hòa Hân là nhà thầu duy nhất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực, kỹ thuật và yêu cầu của hồ sơ mời thầu, qua đó được phê duyệt trúng thầu với giá 2.146.823.000 đồng.

Doanh nghiệp trúng 39/81 gói thầu đã tham gia

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Hòa Hân là doanh nghiệp thường xuyên tham gia các gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thống kê cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 81 gói thầu, trong đó trúng 39 gói, trượt 38 gói, các gói còn lại chưa có kết quả hoặc đã bị hủy. Riêng tại Đồng Tháp, doanh nghiệp đã tham gia 49 lần dự thầu.

Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán bình quân tại các gói thầu doanh nghiệp đã trúng đạt khoảng 89,91%.

Đối với Gói thầu số 4 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Đường Bờ Ổi, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá gói thầu đạt khoảng 99,65%, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 0,35% cho ngân sách nhà nước.