Liên danh hai thành viên trúng gói thầu giao thông hơn 14 tỷ tại xã Nam Cát Tiên

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/6/2026 Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên (TP Đồng Nai) - Nguyễn Hồng Nguyên đã ký Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng hạng mục công trình Giao thông (Đường - thoát nước) thuộc dự án Nâng cấp đường ấp 10, xã Nam Cát Tiên đi Madagui.

Gói thầu xây lắp này có giá dự toán được xác định là 14.666.660.000 đồng, trích từ nguồn ngân sách địa phương dựa trên Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 602/QĐ-UBND ngày 04/6/2026. Đơn vị trúng thầu được công bố là liên danh gồm hai thành viên: Công ty TNHH Xây dựng Anh Uy HT và Công ty TNHH Nam Ninh với giá trúng thầu cụ thể là 14.486.879.979 đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 179.780.021 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm kinh tế ở mức thấp, đạt khoảng 1,23%.

Quyết định số 700/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Hồ sơ biên bản mở thầu ngày 22/06/2026 ghi nhận trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử tham gia cạnh tranh tại gói thầu này. Đối thủ đối trọng với liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Hiếu Bảo. Tuy nhiên, trong quá trình bóc tách và phân tích sâu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử, Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Hiếu Bảo đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Nguyên nhân được hội đồng chuyên môn chỉ rõ là do nhà thầu này kê khai giá trị hợp đồng tương tự không đáp ứng tiêu chuẩn định lượng quy định cụ thể tại Chương III, Mục 2, Khoản 2.1 của hồ sơ mời thầu. Việc đối thủ duy nhất không vượt qua vòng năng lực đã đưa liên danh Anh Uy HT và Nam Ninh trở thành đơn vị duy nhất tiến vào vòng mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, tạo cơ sở dẫn tới kết quả trúng thầu.

Đi sâu vào dữ liệu lịch sử hoạt động đấu thầu của các thành viên trong liên danh trúng thầu, nhiều thông tin đáng chú ý đã được ghi nhận. Công ty TNHH Nam Ninh (mã số thuế 3600281397) là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương, có trụ sở đặt tại số 194/3, Quốc Lộ 20, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 112 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 99 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 1.400.887.017.755 đồng.

Đáng chú ý, hệ thống dữ liệu ghi nhận Công ty TNHH Nam Ninh từng tham gia và trúng thầu tuyệt đối cả 3 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng K126 đảm nhận vai trò bên mời thầu. Trùng hợp hơn, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng K126 lại chính là pháp nhân tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho chính dự án đường ấp 10 đi Madagui lần này.

Trong khi đó, thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Anh Uy HT, có trụ sở tại số 21A, Tổ 1, KP Hiệp Tâm 2, xã Định Quán, TP Đồng Nai, có quy mô nhỏ hơn khi đã tham gia 20 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 16 gói với tổng giá trị khoảng 41.672.994.327 đồng. Lịch sử đối đầu cho thấy hai doanh nghiệp cùng địa phương này từng là đối thủ trực tiếp của nhau trong 4 gói thầu trước đây. Nhưng tại dự án giao thông của xã Nam Cát Tiên, hai đơn vị đã lựa chọn phương án hợp tác liên danh để cùng tham gia thầu.

Bày tỏ quan điểm về khía cạnh giám sát hiệu quả đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) yêu cầu người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính công khai và hiệu quả kinh tế của dự án.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập "việc các đơn vị tư vấn thiết kế, lập báo cáo kỹ thuật và nhà thầu xây lắp có mối quan hệ đối tác thường xuyên trong lịch sử đấu thầu không vi phạm điều cấm của luật nếu đảm bảo tính độc lập pháp lý, tuy nhiên đây là dữ liệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước lưu tâm giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế tham gia". Việc tối ưu hóa giá trị tiết kiệm ngân sách, nhất là các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp xã, luôn là mục tiêu hàng đầu được Bộ Tài chính đôn đốc tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026.