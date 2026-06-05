Xã D'Ran: Chỉ định thầu công trình kè chống sạt lở tại thôn Lạc Bình

Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-VP ngày 19 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: Thi công công trình thuộc dự án Sửa chữa khắc phục kè chống sạt lở đường Số 1, Số 3 và Số 10 Thôn Lạc Bình. Quyết định do Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Long ký phê duyệt, lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trần Nguyên làm đơn vị thực hiện gói thầu với giá trị phê duyệt là 1.164.178.000 đồng. Hình thức hợp đồng áp dụng đối với gói thầu này là trọn gói, thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng công việc theo cam kết được quy định cụ thể là 90 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Trước đó, vào ngày 15/5/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này tại Quyết định số 126/QĐ-VP. Giá gói thầu số 3 (Thi công công trình) được xác định 1.175.938.000 đồng. Như vậy, với giá chỉ định thầu đạt 1.164.178.000 đồng, giá trị giảm giá sau khi tiến hành thương thảo hợp đồng vào ngày 18/5/2026 chênh lệch 11.760.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ khoảng 1%.

Gói thầu được triển khai bằng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, phân bổ chi tiết theo Quyết định số 169/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn. Trước khi đi đến bước ký kết hợp đồng, hai bên đã lập biên bản thương thảo hợp đồng dựa trên cơ sở Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đã được UBND xã D'Ran phê duyệt tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 14/5/2026.

Quyết định số 139/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trần Nguyên (mã số thuế 5801536024), có địa chỉ đăng ký trụ sở tại Đường 2/4, Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu từng tham gia tổng cộng 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối là 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 5.749.306.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 11/5/2026, hệ thống ghi nhận đơn vị này cũng đã từng trúng Gói thầu số 03: Thi công thuộc dự án Công trình Xây dựng Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã D’Ran do chính Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran mời thầu và cũng là chủ đầu tư với giá trị là 1.782.180.000 đồng. Ngoài ra, mối quan hệ đấu thầu của đơn vị còn được ghi nhận qua các chủ đầu tư khác như Trường Tiểu học Đạ Ròn, UBND xã Quảng Lập và một số đơn vị hành chính xã lân cận.

Nhận định về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án khắc phục sự cố sạt lở, thiên tai, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã quy định rất rõ ràng về các trường hợp áp dụng. Tại Điều 23 của luật hiện hành, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp cấp bách cần triển khai ngay để khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra hoặc để bảo đảm an toàn cho công trình công cộng. Dù vậy, việc lựa chọn và giao thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy trình đánh giá, kiểm tra năng lực kinh nghiệm thực tế nhằm bảo đảm cả về tiến độ lẫn chất lượng công trình khi đưa vào vận hành.

Bên cạnh đó, việc quản lý nguồn vốn ngân sách và công khai thông tin đấu thầu luôn là yêu cầu cốt lõi được cụ thể hóa thông qua Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Các chuyên gia đấu thầu cho rằng, dù hình thức chỉ định thầu rút gọn giúp tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ trong tình huống khẩn cấp, các cơ quan quản lý đầu tư vẫn cần tăng cường công tác hậu kiểm, công bố công khai đầy đủ thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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