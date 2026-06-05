Đơn vị nào vừa được chỉ định gói thầu 1,69 tỷ tại xã Diên Điền?

Thông tin công khai từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận UBND xã Diên Điền và Phòng Kinh tế xã Diên Điền vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình giao thông trên địa bàn. Việc triển khai dự án hạ tầng này nhằm hoàn thiện kết cấu giao thông cơ sở, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định số 146/QĐ-PKT ký duyệt vào ngày 15/05/2026 bởi Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền, kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường từ nhà bà Huỳnh Thị Nga đến nhà bà Lê Thị Nhỏ đã được phê duyệt. Đơn vị được lựa chọn giao thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Phát. Giá chỉ định thầu cho hạng mục xây lắp này là 1.694.776.000 đồng, với hình thức hợp đồng trọn gói thực hiện trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

Tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ký ngày 22/04/2026 do Chủ tịch UBND xã Diên Điền - Phan Văn Trí phê duyệt, Hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình này được thông qua với tổng kinh phí đầu tư là 2.100.000.000 đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn cấu thành dự toán, hạng mục thi công xây dựng chiếm quy mô ngân sách là 1.729.363.000 đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm lập Hồ sơ báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật cho công trình là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thông Thịnh.

Sau khi hồ sơ thiết kế được thông qua, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được cụ thể hóa tại Quyết định số 144/QĐ-PKT ngày 14/05/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền phê duyệt. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công xây lắp quy mô 1.729.363.000 đồng này được thực hiện dựa trên quy định hiện hành về hạn mức chỉ định thầu đối với các công trình công ích quy mô nhỏ tại cấp cơ sở. Đối chiếu chi tiết giữa giá dự toán gói thầu ban đầu là 1.729.363.000 đồng và giá trị trúng thầu thực tế sau thương thảo là 1.694.776.000 đồng, giá trị chênh lệch giảm đạt 34.587.000 đồng, tương ứng với 2%.

Quyết định số 146/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường từ nhà bà Huỳnh Thị Nga đến nhà bà Lê Thị Nhỏ. (Nguồn MSC)

Hồ sơ trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công khai cho thấy doanh nghiệp được lựa chọn chỉ định thầu có lịch sử tham gia dự án mang tính đặc thù địa bàn cao. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Phát sở hữu mã số thuế 4201672016, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại thôn Đông 3, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Đơn vị đã tham gia 51 gói thầu, trúng 26 gói, trượt 24 gói và hiện có 01 gói thầu chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Phát từng giành được khoảng 42.324.026.098 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập chiếm 34.803.112.925 đồng. Hồ sơ dữ liệu lịch sử cũng thể hiện mối liên hệ đấu thầu của doanh nghiệp với một số đơn vị quản lý tại tỉnh Khánh Hòa. Riêng đối với bên mời thầu kiêm chủ đầu tư hiện tại là Phòng Kinh tế xã Diên Điền, trước gói thầu giao thông này, vào ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Phát cũng đã được ghi nhận trúng một gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới bể hút và thay mới thiết bị trạm bơm 3/2 với giá trị là 813.635.000 đồng.

Nhìn nhận dưới góc độ quản lý và thực thi quy phạm pháp luật về đầu tư công cơ sở, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, áp dụng cơ chế chỉ định thầu rút gọn đối với những hạng mục xây lắp quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư là giải pháp hữu hiệu giúp tối giản quy trình hành chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện hạ tầng nông thôn kịp thời.

Dù vậy, chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Hoạt động lựa chọn nhà thầu theo phương thức chỉ định dù được rút gọn về hình thức nhưng các bước khảo sát năng lực kỹ thuật, thương thảo giá cả và kiểm định chất lượng thi công vẫn phải được tiến hành đầy đủ, minh bạch nhằm bảo đảm tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình cao nhất trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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