Bạn đọc

Đồng Nai: Hai liên danh nhà thầu cạnh tranh gói thầu 12,5 tỷ

Gói thầu xây dựng Trường Mầm non Hoa Hồng tại Đồng Xoài thu hút hai liên danh dự thầu với mức giá sát nhau, chênh lệch gần 500 triệu đồng.

Mai Hạ

Gói thầu “Thi công xây dựng + thiết bị” thuộc dự án Xây dựng 07 phòng học, trang thiết bị, hệ thống PCCC và sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng, do Ban quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ) làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn xét thầu, gói thầu này có giá trị 12.544.234.921 đồng.

Theo Biên bản mở thầu được công bố ngày 08/8/2025 ghi nhận có hai hồ sơ dự thầu hợp lệ được nộp. Cụ thể:

Liên danh thi công trường mầm non Hoa Hồng do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An (Công ty Bảo An) làm đại diện đã đề xuất mức giá dự thầu là 11.912.923.871 đồng (giảm 631.311.050 đồng tương đương 5,03% so với gói thầu).

Liên danh công ty Phúc Thành do Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành (Công ty Phúc Thành) làm đại diện đưa ra mức giá 12.389.043.210 đồng (giảm 155.191.711 đồng tương đương 1,23% so với gói thầu).

Dự án có tổng mức đầu tư 15.000.000.000 đồng, được UBND Thành phố Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 10/12/2024. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 25/05/2025. Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài là bên mời thầu, đã phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 30.1/QĐ-QLDA_KVDX ngày 30/07/2025.

Về năng lực của nhà thầu

Công ty Bảo An (thành lập năm 2017) có trụ sở tại Khu Phố 3, Phường Đồng Xoài, Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Võ Tấn Tài, lĩnh vực hoạt động xây lắp và tư vấn.

Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia khoảng 102 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 34 gói và 11 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới hơn 94.460.776.002 đồng, với vai trò độc lập chiếm hơn 45.686.353.976 đồng và vai trò liên danh chiếm hơn 48.774.422.026 đồng. Địa bàn hoạt động mạnh mẽ tại các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay Công ty Bảo An đã tham gia 18 gói, trong đó trúng 8 gói, trượt 9 gói, 1 gói chưa có kết quả, tổng giá trị trúng thầu là 22.248.050.896 đồng.

Đối thủ của Bảo An trong gói thầu này là Công ty Phúc Thành: địa chỉ tại Đường Hoàng Văn Thái, Khu Phố Phú Tân, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Thành lập năm 2019, công ty hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 7 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh): 72.816.565.848 đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 15.168.205.822 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 57.648.360.026 đồng.

Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay Công ty Phúc Thành đã tham gia 9 gói, trong đó trúng 4 gói, trượt 3 gói, 2 gói đang chờ kết quả, tổng giá trị trúng thầu là 40.525.300.000 đồng (bao gồm cả giá trị trúng liên danh).

