Công ty An Thịnh được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,5 tỷ đồng ở xã Lộc Tấn

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây dựng thuộc công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại địa phương. Việc thực hiện công trình này hướng tới mục tiêu đồng bộ hóa mạng lưới giao thông công cộng, nâng cao năng lực tiêu thoát nước dân sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu vực từ ngã ba ấp 11B đi sang ấp 10 và hệ thống kè mương tại tổ 3, ấp 10 trên địa bàn xã Lộc Tấn. Gói thầu được triển khai áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư công quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách cấp xã.

Chi tiết dữ liệu tài chính và quyết định phê duyệt hành chính

Hồ sơ pháp lý của dự án ghi nhận quy trình quản lý hành chính qua các giai đoạn. Cụ thể, ngày 04/06/2026, Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn đã ký Quyết định số 1096/QĐ-UBND nhằm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình hạ tầng kỹ thuật này. Ngay sau quá trình hoàn thiện các bước chuẩn bị hồ sơ và thương thảo trực tiếp với đơn vị thực hiện, đến ngày 08/06/2026, Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cũng đã được ký duyệt bởi Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, chính thức giao trách nhiệm thi công cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Thịnh.

Về mặt tài chính, gói thầu có mức giá dự toán phê duyệt ban đầu là 1.545.514.535 đồng. Giá trúng thầu chính thức sau khi đôi bên tiến hành thương thảo và tối ưu hóa các định mức xây dựng được ấn định ở mức 1.514.000.000 đồng. Như vậy, giá trị giảm giá trực tiếp cho ngân sách công là 31.514.535 đồng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm tài chính cho chủ đầu tư đạt xấp xỉ 2,04%. Do tính chất đặc thù của công trình xây lắp quy mô vừa phải, hai bên thống nhất áp dụng loại hợp đồng trọn gói với tổng thời gian thực hiện nghĩa vụ xây dựng là 150 ngày kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng thi công.

Quyết định số 1123/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Năng lực thực thi và lịch sử tham gia đấu thầu của đơn vị được lựa chọn

Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Thịnh. Doanh nghiệp có mã số thuế là 3801046675, được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 05/03/2013. Hiện nay, doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính đặt tại số nhà 156, ấp Quyết Thành, xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu, đạt kết quả trúng thầu 8 gói, chưa từng ghi nhận thông tin bị trượt ở bất kỳ gói thầu nào và hiện còn 2 gói thầu đang chờ công bố kết quả đánh giá cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu độc lập tích lũy của nhà thầu đạt khoảng 10.737.383.117 đồng.

Ý kiến phân tích chuyên sâu về tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), "việc áp dụng phương thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án xây dựng mương thoát nước, kè chống sạt lở quy mô nhỏ ở cấp xã hoàn toàn nằm trong hạn mức cho phép và phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính". Luật sư phân tích thêm rằng cơ chế này giúp chính quyền cơ sở ứng phó nhanh với mùa mưa bão, tránh ngập úng cục bộ, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân sinh sống tại các khu vực ấp 10 và ấp 11B. Tuy vậy, do không có sự cạnh tranh công khai về giá giữa nhiều đơn vị, chủ đầu tư cần tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát chất lượng thi công thực tế nhằm đảm bảo công trình đạt tuổi thọ thiết kế tối ưu.

Dưới góc nhìn kinh tế đầu tư, chuyên gia đầu tư công Nguyễn Quốc Vũ nhận định rằng mức tiết kiệm xấp xỉ 2,04% tại gói thầu này phản ánh đúng thực tế của các hợp đồng thương thảo trực tiếp. Khi biên độ giảm giá không chịu áp lực từ sự cạnh tranh thị trường rộng rãi, giá trị tiết kiệm phụ thuộc lớn vào thiện chí của nhà thầu và năng lực định giá của cơ quan thẩm định địa phương. Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh việc UBND xã Lộc Tấn chủ động công khai toàn bộ các quyết định hành chính liên quan lên hệ thống thông tin quốc gia là biểu hiện rõ nét của việc tuân thủ trách nhiệm giải trình và minh bạch hóa dòng vốn đầu tư công trước cộng đồng dân cư.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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