Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu giao thông gần 13 tỷ tại Lộc Thạnh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/6/2026, UBND xã Lộc Thạnh, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu mang tính chiến lược thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn ấp Thạnh Phú, đoạn kéo dài từ suối Bà Tám đi đường 13B.

Dự án này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Toàn bộ văn bản phê duyệt kết quả do Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh - Nguyễn Văn Thảo ký phê duyệt chính thức.

Trước đó, hồ sơ mời thầu của gói thầu hạ tầng này đã được thông qua bằng Quyết định số 742/QĐ-UBND ký ngày 12/06/2026. Gói thầu được niêm yết công khai với mã thông báo mời thầu số IB2600284649-00, ghi nhận tổng giá dự toán phê duyệt ban đầu là 12.922.561.712 đồng. Kết quả bóc tách dữ liệu từ hệ thống cho thấy, pháp nhân trúng thầu là Liên danh đường Thạnh Phú. Tổ hợp liên danh này được thành lập bởi hai doanh nghiệp địa phương bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hoàng Quân và Công ty TNHH Tư vấn Vũ Gia.

Mức giá trúng thầu công bố chính thức tại quyết định phê duyệt đạt 12.753.632.424 đồng. Đối chiếu với giá dự toán ban đầu, gói thầu này đạt giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 168.929.288 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,31%. Về phương thức triển khai, các bên tiến hành ký kết loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện quy định nghiêm ngặt trong vòng 180 ngày.

Quyết định số 832/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ biên bản mở thầu vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 21/06/2026, hệ thống ghi nhận có tổng cộng 2 nhà thầu tham gia cạnh tranh nộp hồ sơ dự thầu. Ngay sau thời điểm mở thầu, vào ngày 22/06/2026, Tổ chuyên gia chấm thầu thuộc đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đấu thầu Đồng Nai đã hoàn thiện Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 16/BC-ĐN. Kết quả chấm thầu công khai chỉ ra rằng, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp bị xếp hạng thứ hai do có mức giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch là 12.791.983.282 đồng, cao hơn mức chào giá của liên danh trúng thầu, dẫn đến việc không được lựa chọn.

Đi sâu nghiên cứu về năng lực kinh nghiệm cũng như lịch sử tham gia đấu thầu của các thành viên thuộc Liên danh đường Thạnh Phú, hệ thống dữ liệu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia phản ánh một tần suất trúng thầu ổn định tại khu vực hành chính địa phương.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hoàng Quân, đăng ký mã số thuế 3801102986, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Số Nhà 118, Ấp Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp được ghi nhận đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu, trong đó trúng thầu 39 gói, trượt 3 gói và có 1 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu tích lũy (bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh) đạt xấp xỉ 191.220.178.458 đồng. Thống kê địa bàn cho thấy có đến 40 gói thầu của doanh nghiệp được triển khai tập trung tại khu vực TP Đồng Nai.

Thành viên liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Vũ Gia, đăng ký mã số thuế 3801194200. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 18/01/2019, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp và tư vấn. Lịch sử đấu thầu của đơn vị này ghi nhận việc tham gia 29 gói thầu và trúng đến 27 gói, chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng thầu đạt xấp xỉ 45.138.850.542 đồng. Trong đó, có 26 gói thầu được thực hiện ngay trên địa bàn TP Đồng Nai. Hồ sơ hệ thống cũng cho thấy hai nhà thầu này từng nhiều lần hợp tác liên danh với nhau tại các dự án tương tự tại khu vực.

Phân tích số liệu dưới lăng kính quản lý kinh tế, việc gói thầu quy mô gần 13 tỷ đồng nhưng biên độ giảm giá chỉ đạt khoảng 1,31% đặt ra bài toán về tính tối ưu hóa dòng vốn đầu tư phát triển tại cấp cơ sở. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu hiện nay phải bám sát tinh thần thượng tôn pháp luật, đặc biệt là các điều khoản nghiêm ngặt của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung vừa có hiệu lực.

Đồng quan điểm trên, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, bối cảnh quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2025 - 2026 đòi hỏi các chủ đầu tư phải tăng cường tối đa trách nhiệm giải trình giải ngân. Tinh thần chỉ đạo đanh thép tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nêu rất rõ yêu cầu về việc nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, kiên quyết loại bỏ hiện tượng đấu thầu mang tính hình thức hoặc có tỷ lệ tiết kiệm thấp kéo dài. Thêm vào đó, hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị quản lý tài chính địa phương cần rà soát chặt chẽ công tác lập dự toán, khảo sát thực tế để bảo đảm giá gói thầu sát với thị trường, tạo điều kiện cho các cuộc thầu diễn ra cạnh tranh thực chất nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho công quỹ.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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