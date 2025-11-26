Hà Nội

Xã hội

Nữ quái 'sa lưới' sau 12 năm trốn truy nã

Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Phú bị truy nã về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hạo Nhiên

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Phú (SN 1989, trú tại ấp 12, xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ), đối tượng bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào khoảng 23h24 ngày 23/11, trong quá trình kiểm tra một hộ dân ở ấp 12, Công an xã Vị Thủy phát hiện một phụ nữ có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy nã, nên đã mời về trụ sở để làm việc.

image-710.png
Nguyễn Thị Phú bị cơ quan Công an bắt giữ.

Kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này chính là Nguyễn Thị Phú - đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 12 ngày 18/7/2013 của Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP HCM.

Được biết, trong 12 năm trốn truy nã, Phú liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều tỉnh thành và làm các công việc tự do nhằm che giấu thân phận, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện, Công an xã Vị Thủy đã bàn giao đối tượng Phú cho Công an TP HCM để xử lý theo thẩm quyền.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
