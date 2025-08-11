Đối tượng hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư khai gì?

Thành khai nhận, nguyên nhân xuất phát từ việc con của Thành và con chị N.T chơi với nhau và có nảy sinh xung đột. Con của Thành tố con của chị N.T đánh mình...

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (SN 1994, nơi ở hiện nay: chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Đặng Chí Thành tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đặng Chí Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Thành, nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc của trẻ nhỏ. Con của Thành và con chị N.T (SN 1997, cùng trú chung cư Sky Central 176 Định Công) chơi với nhau và có nảy sinh xung đột. Con của Thành tố con của chị N.T đánh mình, tuy nhiên con của chị N.T phủ nhận điều đó.

Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T xin lỗi, tuy nhiên hai bên đã không tìm được tiếng nói chung. Tối 9/8, Thành gặp chị N.T ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi và Thành đã tấn công chị T. Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo bệ chung cư can ngăn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

