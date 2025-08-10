Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (SN 1994, phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Đặng Chí Thành

Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công) về việc tối ngày 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng đánh chị T là Đặng Chí Thành (SN 1994, chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T xin lỗi, nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/8, Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: