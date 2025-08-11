Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mâu thuẫn tại quán karaoke ở Hà Tĩnh, người đàn ông bị đánh tới tấp

Anh Nguyễn Văn T. (Hà Tĩnh) đang bồng cháu bé đứng ở sảnh quán karaoke, bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị đánh tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 10/8, anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một số người thân đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hương Khê. Trong đó, có em gái là Nguyễn Thị Q. và cháu N.N.T.L. (1 tuổi, con của chị Q.).

image.jpg
Anh Nguyễn Văn T. được điều trại tại bệnh viện.

Đến khoảng 15h50 cùng ngày, anh T. bế cháu L. ra đứng trước sảnh quán karaoke thì có một nhóm người đàn ông đến và một trong số đó tranh bồng cháu L. rồi dùng tay, chân đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xuất phát khi anh T. đã vào nhầm phòng hát của nhóm người kia và xảy ra mâu thuẫn.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hương Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>>Mời độc giả xem thêm video phẫn nộ cha đánh con gái ruột dã man.

(Nguồn: Truyền hình Long An)
#Mâu thuẫn #hành hung #nhập viện #quán karaoke #Công an #Hà Tĩnh

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (SN 1994, phường Bạch Mai, TP Hà Nội; hiện ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

433.jpg
Đối tượng Đặng Chí Thành
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng túm cổ áo, quật ngã và hành hung 2 cô gái

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng Chu Quang Đức túm cổ áo, quật ngã và hành hung 2 cô gái khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp, bắt giữ Chu Quang Đức (sinh ngày: 30/12/1997, trú tại: Thôn Cấm, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đức là đối tượng đã hành hung hai cô gái ở thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa vào ngày 20/6 gây bức xúc trong dư luận.

12348.jpg
Đối tượng Chu Quang Đức.
Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra vụ 2 cô gái bị quật ngã, hành hung giữa đường

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ một nam thanh niên có hành vi quật ngã, đánh dã man 2 cô gái gây xôn xao dư luận.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn vào chiều 20/6. Hiện vụ việc đang được Công an thị trấn Bắc Lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

download.png
Hiện trường vụ đánh hai cô gái. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới