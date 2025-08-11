Mâu thuẫn tại quán karaoke ở Hà Tĩnh, người đàn ông bị đánh tới tấp

Anh Nguyễn Văn T. (Hà Tĩnh) đang bồng cháu bé đứng ở sảnh quán karaoke, bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung.

Ngày 11/8, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị đánh tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 10/8, anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một số người thân đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hương Khê. Trong đó, có em gái là Nguyễn Thị Q. và cháu N.N.T.L. (1 tuổi, con của chị Q.).

Anh Nguyễn Văn T. được điều trại tại bệnh viện.

Đến khoảng 15h50 cùng ngày, anh T. bế cháu L. ra đứng trước sảnh quán karaoke thì có một nhóm người đàn ông đến và một trong số đó tranh bồng cháu L. rồi dùng tay, chân đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xuất phát khi anh T. đã vào nhầm phòng hát của nhóm người kia và xảy ra mâu thuẫn.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hương Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

