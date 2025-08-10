Đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central – cố ý gây thương tích?

Nếu người phụ nữ bị hành hung có thương tích, dù tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng có thể khởi tố tội cố ý gây thương tích do hành vi có tính chất côn đồ.

Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt (TP Hà Nội) triệu tập Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư Sky, 176 Định Công, phường Phương Liệt) để làm rõ hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central để điều tra.

Người phụ nữ bị đánh trong vụ việc là chị N.T (SN 1997). Tại cơ quan Công an, anh T khai do nghi ngờ chị T đánh con anh ta nên đã đánh lại người phụ nữ này.

Hình ảnh ghi lại hành vi đánh phụ nữ tại chung cư Sky Central

Theo trình báo của gia đình chị N.T, khoảng 22h35 ngày 9/8, chị T bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư, khiến chị T bị thương. Chị T được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nội dung clip cho thấy, người đàn ông đã có hành vi đánh người phụ nữ ở sảnh hành lang tòa nhà chung cư rất tàn nhẫn, thể hiện bản tính côn đồ và ý thức coi thường pháp luật, khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Việc cơ quan chức năng và cuộc xác minh làm rõ và tạm giữ hình sự đối với người đàn ông này là có căn cứ. Nếu người phụ nữ có thương tích, dù tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ như vậy thì hoàn toàn có thể khởi tố để xử lý hình sự người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đánh người, đặc biệt là đánh người nơi công cộng là hành vi nguy hiểm và rất đáng lên án, là đàn ông lại còn đánh phụ nữ một cách tàn nhẫn như vậy trước mặt trẻ em ở sảnh thang máy tòa nhà chung cư là không thể chấp nhận được.

Dưới góc độ pháp lý, với diễn biến sự việc như trên, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tạm giữ hình sự để xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả đã xảy ra đối với nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Một người đã thành niên và đầu óc nhận thức bình thường, hoàn toàn nhận thức được rằng dùng tay chân đấm đá vào mặt, vào người người khác hoàn toàn có thể gây ra thương tích. Với sức vóc của người đàn ông trưởng thành mà liên tục đấm đá đánh vào mặt, vào đầu của người phụ nữ như vậy hoàn toàn có thể gây ra thương tích cho nạn nhân.

Nếu nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra thương tích cho người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gây thương tích và mong muốn hậu quả thương tích cho nạn nhân xảy ra, đây là hành vi cố ý gây thương tích, là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an phường Phương Liệt đang lấy lời khai của Đ.C.T.

Pháp luật quy định hành vi cố ý gây thương tích vì lý do nhỏ nhặt sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ. Theo đó dù thương tích dưới 11% mà người bị hại đề nghị xử lý, cơ quan điều tra sẽ khởi tố người có hành vi côn đồ về tội cố ý gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân, trường hợp thương tích của nạn nhân dưới 11% và có yêu cầu xử lý hình sự người đàn ông này thì người này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 BLHS với chế tài là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm do hành vi được xác định là có tính chất côn đồ. Trường hợp thương tích của nạn nhân từ 11% đến dưới 30% hoặc có một trong các trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt là từ 2 năm đến 6 năm tù theo khoản 2.

Ngoài ra, diễn biến vụ việc cho thấy, hành vi của người đàn ông tại thời điểm thực hiện hành vi đánh người gần như mất kiểm soát về cảm xúc nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân là do yếu tố bệnh lý hay do ý thức coi thường pháp luật để có đường lối xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Nếu do yếu tố bệnh lý sẽ cần can thiệp bởi y tế. Còn nếu do ý thức coi thường pháp luật mà đánh người sẽ có chế tài nghiêm khắc.

Một điều đáng chú ý trong vụ việc này là trên hiện trường xuất hiện người phụ nữ mặc bộ váy màu đen, chứng kiến từ đầu sự việc nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hành vi can ngăn nào. Thái độ và hành vi của người phụ nữ chứng kiến sự việc cho thấy sự vô cảm thậm chí có thể còn là cùng ý chí thực hiện hành vi gây tổn hại đến sức khỏe cho nạn nhân.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính và nhận thức của người phụ nữ này về sự việc để xác định người này có cùng ý chí thực hiện hành vi cố ý gây thương tích đối với nạn nhân hay không, có hành vi nào xúi giục hay giúp đối tượng thực hiện hành vi đánh người hay không, để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không chứng minh được là phụ nữ này là đồng phạm cố ý gây thương tích cho nạn nhân, hành vi của người này cũng đáng lên án vì sự vô cảm, thiếu tình người khi không can ngăn hỗ trợ kịp thời với người phụ nữ đang trong tình huống nguy hiểm.

Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, xử lý đối với các tội phạm về trật tự xã hội để chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho các sự kiện, đại lễ quan trọng tổ chức tại Hà Nội.

Do đó, những hành vi gây rối trật tự công cộng, những hành vi cố ý gây thương tích, côn đồ, manh động như trên sẽ bị xử lý kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người về hành vi ứng xử, cách thức xử lý các tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống. Nếu chỉ vì ý thức coi thường pháp luật, đề cao giá trị quyền lợi của bản thân mà xem nhẹ lợi ích, tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác thì rất dễ thực hiện hành vi nguy hiểm và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc.