Hà Nội

Xã hội

Đối tượng đột nhập nhà kho “cuỗm” số lượng lớn ống đồng sa lưới

Sau 2 giờ đột nhập lấy đi số lượng lớn ống đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, Nguyễn Xuân Văn ở xã Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thanh Hà

Ngày 17/8, thông tin từ Công an phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng trộm cắp sau 2 giờ lập chuyên án.

Theo thông tin, khoảng 14h ngày 15/8, kho vật tư thi công điều hòa của một công dân trú tại Tổ dân phố 1 Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn bị kẻ gian đột nhập lấy đi số lượng lớn ống đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Công an phường Nam Sầm Sơn đã xuống hiện trường, nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, truy tìm thủ phạm gây án.

tromongdong.jpg
Nguyễn Xuân Văn đột nhập lấy đi số lượng lớn ống đồng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Văn (SN 1990, ở thôn Hùng Mạnh, xã Thọ Xuân) là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp.

Văn là nhân viên giám sát an toàn lao động và vệ sinh của một Công ty xây dựng đang thi công khách sạn 15 tầng trong khu du lịch Văn Phú gần đó.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Văn đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Sau khi trộm cắp được số ống đồng, Văn đã đem số tài sản trên bán cho Nguyễn Đăng Triều (SN 1982, ở Tổ dân phố Việt Trung, phường Nam Sầm Sơn) và đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do Văn trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#đột nhập #Công an #Thanh Hóa #ống đồng #trộm cắp #bắt giữ

