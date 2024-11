Vợ “chiếm ngôi” khiến chồng “gãy súng”

“Sung” thì dễ “gãy súng”

Có không ít ông chồng đã phải nhập viện cấp cứu vì “gãy súng” do vợ “chiếm ngôi” hoặc ham kiểu mới lạ.

Anh N.V.H, 40 tuổi (Lạng Sơn) nhập Bệnh viện HN Việt Đức trong tình trạng đái máu, sưng tím toàn bộ dương vật, tụ máu lớn vùng bìu tầng sinh môn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ vật hang dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế.

BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện HN Việt Đức cho biết: Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, tuy nhiên bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng như cong dương vật, liệt dương, hẹp niệu đạo, rò nước tiểu.

Anh Đ.M.T. (28 tuổi, Hà Nội) được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng to, thâm tím, bụng đau, mặt tái… Nguyên nhân người nhà đưa ra là do anh không tiểu tiện được. Nhưng qua thăm khám bác sĩ biết nguyên nhân do anh bị gãy dương vật, chèn ép vào niệu đạo gây bí tiểu. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu, làm thoát đường tiểu, lấy máu tụ và khâu lại chỗ rách giúp anh.

Sau sự cố, anh bày tỏ, để chiều vợ, anh đã đổi tư thế cho vợ chủ động, không ngờ xảy ra sự việc.

Có tháng Trung tâm Nam học tiếp nhận 5 ca vỡ vật hang do quan hệ sai tư thế. Các bác sĩ khuyến cáo: Quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương “cậu nhỏ” do các qúy ông thường vội vã đưa “cậu nhỏ” trượt ra ngoài âm đạo, đâm vào những vùng cứng như vùng hông, xương ụ ngồi, vùng mu của đối tác khiến dương vật gập góc, thương tổn niệu đạo rất khó khăn trong quá trình điều trị.

Ảnh: Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật gãy súng tại BV Việt Đức.

BS Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia về tình dục học và bệnh nam giới cho biết, các trường hợp gãy cậu nhỏ nếu không đến viện sớm có thể vỡ bàng quang, máu tụ lâu có thể dẫn tới cong vẹo, hoại tử… làm mất khả năng quan hệ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cũng phân tích, “cậu nhỏ” chỉ có thể bị gãy khi đang cương cứng. Nguyên do dương vật được cấu tạo chủ yếu bởi 2 ống (gọi là thể hang), một ống là 1 bao xơ bên trong rỗng chứa máu.

Khi máu được bơm tới đầy ống làm ống căng cứng, do đó dương vật cương cứng. Khi máu chảy đi khỏi ống thì ống xẹp xuống, nên dương vật hết cương.

Khi dương vật đang cương thẳng mà nó đột ngột bị bẻ gập thì bao xơ của ống có thể bị rách. Điều này gây đau và do máu thoát qua chỗ rách của bao, nên dương vật trở nên mềm đi, sưng to và tím. Đó là chứng gãy dương vật.

“Súng” thường bị gãy do tự bẻ hoặc do động tác ái ân nhất là trong tư thế người nam nằm dưới. Cũng có trường hợp bị gãy do bạn tình vô ý tác động.

BS Hưng cảnh báo, gãy dương vật là một cấp cứu ngoại khoa cần phải đến viện ngay để phẫu thuật, lấy bỏ máu tụ và khâu lại chỗ rách. Sau mổ, “cậu nhỏ” sẽ trở lại bình thường, không để lại di chứng gì về tiểu tiện hay chuyện con cái.

Nếu không mổ ngay, cậu nhỏ cũng có thể từ từ hết tím, hết sưng to sau nhiều ngày, nhiều tuần nhưng để lại di chứng quẹo gập góc nặng dương vật làm cho bệnh nhân không thể giao hợp được. Việc sửa lại di chứng quẹo dương vật phức tạp hơn và cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tiết niệu. Cũng có trường hợp máu chảy lâu không thoát dẫn tới hoại tử hay không tiểu tiện được gây nguy hiểm cho tính mạng.

Các quý ông cần cẩn trọng khi quan hệ tình dục, tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến tai nạn. Khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để can thiệp điều trị kịp thời nhằm giúp “cậu nhỏ” tránh những biến chứng, gây khó khăn cho việc xử trí và để lại những hậu quả sau này.