Hải Dương tiêu hủy hơn 420 sản phẩm sữa nhập lậu

Chiều 5/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương tiến hành giám sát tiêu hủy 424 sản phẩm dinh dưỡng sữa bột béo và sữa nước nhập lậu.

Các sản phẩm này gồm 100 túi thực phẩm bổ sung sữa bột béo New Milky, dạng bột đóng túi do Hàn Quốc sản xuất và 324 hộp thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Aptamilk Kid do Thái Lan sản xuất.

Trước đó, ngày 21/4, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh sữa Ngọc Khánh 1, địa chỉ phố Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương. Qua kiểm tra, bên cạnh việc kinh doanh các sản phẩm sữa, thực phẩm dinh dưỡng hợp pháp, đúng quy định của pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện một số sản phẩm là hàng hóa nhập lậu. Với vi phạm này, hộ kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương tiến hành giám sát tiêu hủy 424 sản phẩm sữa nhập lậu. (Ảnh Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Liên ngành Quản lý thị trường và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đánh giá số hàng hóa trên không bảo đảm an toàn sử dụng, buộc hộ kinh doanh phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.