Bí quyết “phòng the” của vua chúa thời xưa từ những món kỳ lạ

Saffron, hay nhụy hoa nghệ tây, là một trong những loại gia vị đắt nhất thế giới. Nó không chỉ được sử dụng để tạo màu và hương vị cho món ăn mà còn được xem là “vàng đỏ” trong y học cổ truyền. Người ta thường pha vài sợi nhụy hoa nghệ tây với nước ấm, hoặc pha với đường và chút bột măng tây uống hàng đêm vì cho rằng loại đồ uống này có thể cải thiện chất lượng tình dục, tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Đây là bí quyết "phòng the" của vua chúa, người dân hay người giàu từ thời xưa. Ảnh: Vietnamnet Để cải thiện sinh lý, vua chúa thời xưa cũng sử dụng Shilajit, đây là một loại nhựa tự nhiên được hình thành từ các mạch núi đá ở vùng Himalaya. Nó chứa nhiều khoáng chất, vitamin và axit amin có tác dụng tăng cường sinh lực, cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương. Shilajit thường được sử dụng dưới dạng viên nang hoặc bột, có thể pha với nước ấm hoặc sữa. Ảnh: Vietnamnet Ashwagandha là một loại thảo dược quý hiếm ở Ấn Độ, được mệnh danh là “nhân sâm Ấn Độ”. Nó có tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường sức mạnh và cải thiện chức năng sinh lý ở cả nam và nữ. Ashwagandha có thể được sử dụng dưới dạng bột, viên nang hoặc chiết xuất lỏng. Ảnh: Vietnamnet Gooseberries hay còn gọi là quả lý gai, quả mận gai. Đây là loại quả có hình tròn, vỏ thơm, thường mọc hoang tại các vùng rừng núi Việt Bắc và Tây Bắc nước ta. Quả lý gai rất giàu dinh dưỡng, thường được dùng để hỗ trợ điều trị các vấn đề về nước tiểu, số lượng tinh trùng thấp và rối loạn cương dương. Cách uống là lấy một lượng bột quả lý gai pha với đường và sữa ấm, uống trước khi ngủ. Ảnh: Vietnamnet Cây sâm đất trong thời cổ đại được dùng để tăng cường miễn dịch, chống lão hóa và rối loạn cương dương. Ngày nay, loài cây này còn được sử dụng để giảm sưng, đau, ho. Người ta thường pha nước được nấu từ của sâm đất với một thìa cà phê mật ong, uống hai lần một ngày. Ảnh: Vietnamnet Hạt me mặc dù có vẻ là một món ăn đơn giản, nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong thời kỳ phong kiến, hạt me được sử dụng để cải thiện sinh lý và duy trì sức khỏe. Ảnh: Vietnamnet Gừng không chỉ là một gia vị phổ biến mà còn là một loại thảo dược với nhiều lợi ích sức khỏe. Các bậc vua chúa thời xưa đã sử dụng gừng để cải thiện tiêu hóa, tăng cường sinh lý và làm ấm cơ thể. Thông thường người ta sẽ lấy một nửa muỗng cà phê nước gừng, pha cùng với mật ong với một nửa quả trứng luộc, trộn đều với nhau và uống thường xuyên sẽ có công dụng cải thiện sinh lý nam hiệu quả. Ảnh: Dân Việt Ngọc dương, hay còn gọi là nhuyễn thể biển, là một thực phẩm giàu kẽm và protein. Vua chúa thời xưa đã sử dụng ngọc dương như một món ăn bổ dưỡng để tăng cường sinh lý và duy trì sức khỏe. Ngọc dương thường được chế biến bằng cách hầm với thuốc bắc. Ảnh: Dân Việt Sá sùng, hay còn gọi là sâu biển, là một nguyên liệu quý giá trong y học cổ truyền. Với khả năng cải thiện chức năng sinh lý và hỗ trợ hệ tiêu hóa, sá sùng đã được vua chúa thời xưa sử dụng trong các bài thuốc bổ và món ăn đặc biệt. Ảnh: Vietnamnet Hải sâm là thực phẩm được đánh giá “cao lương mỹ vị” ngay từ thời vua chúa xa xưa, món tiêu biểu của ấm thực cổ truyền phương Đông. Hải sâm mang lại nguồn dinh dưỡng cao, có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết… rất tốt. Ảnh: Đời sống & pháp luậtXem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24

Saffron, hay nhụy hoa nghệ tây, là một trong những loại gia vị đắt nhất thế giới. Nó không chỉ được sử dụng để tạo màu và hương vị cho món ăn mà còn được xem là “vàng đỏ” trong y học cổ truyền. Người ta thường pha vài sợi nhụy hoa nghệ tây với nước ấm, hoặc pha với đường và chút bột măng tây uống hàng đêm vì cho rằng loại đồ uống này có thể cải thiện chất lượng tình dục, tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Đây là bí quyết "phòng the" của vua chúa, người dân hay người giàu từ thời xưa. Ảnh: Vietnamnet Để cải thiện sinh lý, vua chúa thời xưa cũng sử dụng Shilajit, đây là một loại nhựa tự nhiên được hình thành từ các mạch núi đá ở vùng Himalaya. Nó chứa nhiều khoáng chất, vitamin và axit amin có tác dụng tăng cường sinh lực, cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương. Shilajit thường được sử dụng dưới dạng viên nang hoặc bột, có thể pha với nước ấm hoặc sữa. Ảnh: Vietnamnet Ashwagandha là một loại thảo dược quý hiếm ở Ấn Độ, được mệnh danh là “nhân sâm Ấn Độ”. Nó có tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường sức mạnh và cải thiện chức năng sinh lý ở cả nam và nữ. Ashwagandha có thể được sử dụng dưới dạng bột, viên nang hoặc chiết xuất lỏng. Ảnh: Vietnamnet Gooseberries hay còn gọi là quả lý gai, quả mận gai. Đây là loại quả có hình tròn, vỏ thơm, thường mọc hoang tại các vùng rừng núi Việt Bắc và Tây Bắc nước ta. Quả lý gai rất giàu dinh dưỡng, thường được dùng để hỗ trợ điều trị các vấn đề về nước tiểu, số lượng tinh trùng thấp và rối loạn cương dương. Cách uống là lấy một lượng bột quả lý gai pha với đường và sữa ấm, uống trước khi ngủ. Ảnh: Vietnamnet Cây sâm đất trong thời cổ đại được dùng để tăng cường miễn dịch, chống lão hóa và rối loạn cương dương. Ngày nay, loài cây này còn được sử dụng để giảm sưng, đau, ho. Người ta thường pha nước được nấu từ của sâm đất với một thìa cà phê mật ong, uống hai lần một ngày. Ảnh: Vietnamnet Hạt me mặc dù có vẻ là một món ăn đơn giản, nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong thời kỳ phong kiến, hạt me được sử dụng để cải thiện sinh lý và duy trì sức khỏe. Ảnh: Vietnamnet Gừng không chỉ là một gia vị phổ biến mà còn là một loại thảo dược với nhiều lợi ích sức khỏe. Các bậc vua chúa thời xưa đã sử dụng gừng để cải thiện tiêu hóa, tăng cường sinh lý và làm ấm cơ thể. Thông thường người ta sẽ lấy một nửa muỗng cà phê nước gừng, pha cùng với mật ong với một nửa quả trứng luộc, trộn đều với nhau và uống thường xuyên sẽ có công dụng cải thiện sinh lý nam hiệu quả. Ảnh: Dân Việt Ngọc dương, hay còn gọi là nhuyễn thể biển, là một thực phẩm giàu kẽm và protein. Vua chúa thời xưa đã sử dụng ngọc dương như một món ăn bổ dưỡng để tăng cường sinh lý và duy trì sức khỏe. Ngọc dương thường được chế biến bằng cách hầm với thuốc bắc. Ảnh: Dân Việt Sá sùng, hay còn gọi là sâu biển, là một nguyên liệu quý giá trong y học cổ truyền. Với khả năng cải thiện chức năng sinh lý và hỗ trợ hệ tiêu hóa, sá sùng đã được vua chúa thời xưa sử dụng trong các bài thuốc bổ và món ăn đặc biệt. Ảnh: Vietnamnet Hải sâm là thực phẩm được đánh giá “cao lương mỹ vị” ngay từ thời vua chúa xa xưa, món tiêu biểu của ấm thực cổ truyền phương Đông. Hải sâm mang lại nguồn dinh dưỡng cao, có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết… rất tốt. Ảnh: Đời sống & pháp luật Xem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24