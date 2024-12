Trẻ sâu răng cẩn thận biến chứng viêm tủy răng gây nguy hiểm

Dấu hiệu răng sâu viêm tủy

Các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt- Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, Viêm tủy răng là tình trạng tủy răng bị viêm khiến vi khuẩn xâm nhập vào răng qua lỗ sâu hoặc vết nứt. Viêm tủy răng khi điều trị sớm có thể hồi phục, càng để lâu tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn.

Răng có 3 lớp: Lớp men bên ngoài, ngà nâng đỡ men răng và tủy răng ở phần trong cùng. Tủy răng được tạo thành từ mô liên kết, dây thần kinh và mạch máu, đây là thành phần quan trọng trong cấu trúc của răng. Tủy có thể bị viêm do sâu răng hoặc các vấn đề răng miệng khác.

Dấu hiệu viêm tủy răng?

Răng nhạy cảm, đau là những triệu chứng chính của viêm tủy. Tùy thuộc vào giai đoạn viêm, cơn đau có thể đột ngột, dữ dội hoặc âm ỉ.

Các triệu chứng của viêm tủy có thể hồi phục gồm: Không cảm thấy đau khi nha sĩ gõ nhẹ vào răng; Không nhạy cảm với nhiệt; Nhạy cảm với lạnh hoặc đồ ngọt nhưng sẽ biến mất nhanh chóng; Đau nhói.

Khi tình trạng viêm tủy không thể hồi phục, trẻ có thể gặp phải tình trạng: Đau khi nha sĩ gõ nhẹ vào răng; Nhạy cảm với nhiệt, lạnh hoặc đồ ngọt, tình trạng thường kéo dài hơn 30 giây; Sưng quanh răng và nướu; Sốt; Hơi thở hôi.

Trong hình ảnh trên đây là một bạn nhỏ, hiện đang bị sưng lệch một bên má, sưng hết cả vùng mắt do sâu răng không được điều trị sớm, dẫn đến viêm tuỷ răng hàm sữa. Sở dĩ bị sưng to như vậy là do mô liên kết lỏng lẻo, viêm nhiễm không được khu trú mà lan rộng ra, và nguy cơ này không loại trừ bất cứ bạn nhỏ nào cả.

Trẻ bị sâu răng biến chứng viêm tủy răng - Ảnh BVCC

Nguy cơ đe dọa tính mạng

Viêm tuỷ răng nếu không được điều trị triệt để, bị tái phát nhiều lần chẳng những mang đến nguy cơ nhổ răng hàm sữa sớm mà còn có nguy cơ biến chứng viêm nhiễm toàn thân, nguy cơ nhiễm trùng máu vô cùng nguy hiểm.

Răng sữa của con đều sẽ được thay thế, nhưng với những răng có bệnh lý thì cũng gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho sức khoẻ của con. Bởi vậy, bố mẹ không nên chủ quan, hãy cho con đi khám và hàn lại răng khi có dấu hiệu của bệnh lý, tránh gây sự đau đớn cho trẻ.