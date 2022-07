TP HCM: Báo động dịch sốt xuất huyết tại Cần Giờ và Nhà Bè

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), tính từ ngày 24 đến 30/6, TP HCM đã có 2.428 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng tăng gần 7% so với trung bình 4 tuần trước. Trong tuần ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 11 trường hợp.

Bệnh nhi sốt xuất huyết nặng phải lọc máu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Ảnh: Hải Yến.

Cũng theo HCDC, số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 26 tiếp tục tăng cao ở 15/22 quận huyện, TP Thủ Đức (trừ Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 12, Phú Nhuận). Những quận huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là Cần Giờ và Nhà Bè.

Nhiều phường, xã có số ca bệnh tăng cao như phường Tân Hưng, Tân Kiểng (Quận 7), Phường 6 (Quận 11), An Phú Đông (Quận 12), phường An Lạc, Bình Trị Đông B (Bình Tân), xã Cần Thạnh (Cần Giờ), xã Phước Hiệp và xã Trung Lập Thượng (Củ Chi); Phường 4 và Phường 13 (Gò Vấp); xã Nhị Bình và xã Tân Hiệp (Hóc Môn); xã Hiệp Phước, xã Nhơn Đức, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc (Nhà Bè); Phường 12 (Tân Bình); phường Phú Thạnh (Tân Phú); phường Bình Thọ (thành phố Thủ Đức).