Tin nóng 4/7: 132 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

Tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình, ít nhất 5 người thương vong: Khoảng 12h15 ngày 4/7, xe ô tô con chỗ mang BKS: 38A - 144.35 đã va chạm với xe đầu kéo biển số 76C - 060.49 kéo theo rơ móc 76R - 002.09 trên đường tránh lũ đoạn qua xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) làm hai xe ô tô biến dạng, 2 người chết tại chỗ, tài xế mắc kẹt trong xe và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Phát hiện 132 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke: Vào 2h ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra quán Karaoke MTV LUXURY (địa chỉ tại số 9, đường Tôn Đức Thắng, Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) phát hiện 138 đối tượng thuê phòng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bịch ma túy tổng hợp và 1,5 viên nén. Kết quả xét nghiệm ma túy qua nước tiểu cho thấy 132 đối tượng dương tính. Bé trai trượt chân đuối nước khi cùng bà đi bắt cáy: Sáng 3/7, cháu Phạm Ngọc H. (SN 2009, học sinh trường THCS Bách Thuận, xã Bách Thuận) đi theo ông P.V.K. (65 tuổi) và bà P.T.L. (56 tuổi) là ông bà nội của cháu ra khu vực vườn nằm ven bờ sông Hồng. Tại đây, ông K. chặt chuối, cháu H. cùng bà nội bắt cáy ven sông. Khoảng 9h sáng cùng ngày, cháu H. bất ngờ bị trượt chân ngã xuống sông. Dù đã cố hết sức nhưng ông K.và bà L. vẫn không cứu được cháu nội. Nhánh cây rơi đè trúng xe máy chở 3 người ở TP HCM: Khoảng 12h30 ngày 4/7, người đàn ông lái xe máy chở một phụ nữ bồng theo em bé lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu (phường 6, quận Bình Thạnh), hướng chợ Bà Chiểu đi ngã tư Phú Nhuận bị một nhánh cây xanh dài hơn 10 m rơi và đè trúng. Cả 3 người may mắn không bị thương. Truy nã đặc biệt Lê Thị Hiền: Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định truy nã đối với Lê Thị Hiền (29 tuổi; tạm trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Trước đó, Hiền bị xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn vào ngày 27/5. Bắt quả tang 23 đối tượng mở "tiệc ma túy" trong quán karaoke: Sáng sớm 3/7, lực lượng công an đã ập vào quán karaoke Tâm Bình Đức Monaco ở xã Định Long, huyện Yên Định do Trịnh Thị Lan (SN 1993; ngụ thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) làm chủ, bắt quả tang 17 nam, 6 nữ đang bay lắc ma túy, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo. Qua xét nghiệm nhanh, có 15/23 người dương tính với các chất ma túy. 2 mẹ con du khách Hà Nội tử nạn trên biển Thiên Cầm: Khoảng 6h30 ngày 4/7, một nhóm 4 người ở Hà Nội xuống khu vực biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tắm, bất ngờ hai mẹ con trong một gia đình (chưa rõ danh tính) bị đuối nước. Mặc dù được ứng cứu nhưng người mẹ đã tử vong, còn người con đang mất tích. Đến hơn 10h cùng ngày, lượng chức năng đã đưa thi thể người mẹ vào bờ và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. >>>Xem thêm video: Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy (Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long).

