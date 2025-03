Thực phẩm tốt cho người viêm phổi

Rau họ cải: Những loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải... có chứa chất oxy hóa nên sẽ giúp cơ thể loại bỏ độc tố và các gốc tự do. Bạn có thể bổ sung các loại rau này vào thực đơn hàng ngày để giúp lá phổi khỏe mạnh.

Thực phẩm chứa carotene: Carotene là một chất oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa những tác động gây ung thư phổi. Carotene đặc biệt có nhiều trong các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ. Cà rốt chính là sự lựa chọn tuyệt vời có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn.

Thực phẩm chứa axit béo Omega-3: Axit béo Omega-3 rất có lợi đối với sức khỏe. Các thực phẩm giàu axit béo Omega-3 có thể kể đến như: Cá (cá hồi, cá thu, cá ngừ,...), các loại hạt (hạt óc chó, hạnh nhân,..) đều có thể thêm vào thực đơn hàng ngày để giúp bảo vệ lá phổi luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa.

Thực phẩm chứa folate (vitamin B9): Những thực phẩm chứa folate rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh về ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Những loại thực phẩm tốt cho phổi, giàu folate có thể bổ sung hàng ngày chính là rau chân vịt, măng tây, củ cải và đậu lăng....

Tỏi: Trong tỏi có chứa hàm lượng allicin cao, có tác dụng giảm viêm, chống nhiễm trùng và phá bỏ các gốc tự do để hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở phổi.

Thực phẩm chứa vitamin C: Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Ăn nhiều các loại thực phẩm chứa lượng vitamin C cao như: Kiwi, ớt chuông xanh và ớt chuông đỏ, cam, chanh, bưởi, nước ép rau củ, cà chua, dứa, xoài, dưa hấu.... sẽ giúp cho phổi của bạn vận chuyển oxy đến toàn bộ cơ thể một cách hiệu quả nhất.

Táo: Táo tốt cho phổi bởi chứa các vi chất và vitamin giúp duy trì chức năng hô hấp, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về phổi.

Gừng và nghệ: Các chức năng kháng viêm có trong gừng và nghệ sẽ lọc những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi, bổ sung lượng lớn curcumin để loại bỏ các tế bào ung thư.