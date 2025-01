Ô nhiễm không khí Hà Nội rất xấu, ăn gì tốt cho phổi?

Thời gian gần đây, Hà Nội bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, chất lượng không khí (AQI) trung bình cảnh báo ở mức tím, rất có hại cho sức khỏe, chỉ số dao động trên 200. Ảnh minh họa Theo chuyên gia sức khỏe cảnh báo, ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lá phổi. Khi chúng ta hít thở không khí ô nhiễm, các hạt và hóa chất độc hại có thể gây kích ứng, làm hỏng hệ hô hấp, dẫn đến các vấn đề về hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, viêm phổi và thậm chí là ung thư phổi. Ảnh minh họa Ăn các loại thực phẩm lành mạnh không thể bảo vệ hoàn toàn lá phổi, nhưng nó có thể góp phần giúp lá phổi tốt hơn, giảm thiểu một số rủi ro liên quan sức khỏe vì ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa Quả óc chó: Có chức năng bổ sung chất dinh dưỡng tuyệt vời cho não, nhưng có thể chúng ta lại không biết rằng nó cũng có tác dụng chữa hen phổi và giúp làm dịu phổi hoặc giảm các cơn ho. Ảnh minh họa Mật ong cũng là một thực phẩm tốt để làm giảm bệnh phổi, vì vậy bệnh nhân bị viêm phổi có thể ăn một ít mật ong để làm giảm các triệu chứng của bệnh. Ảnh minh họa Thực phẩm chứa nhiều vitamin C: Cam, chanh, kiwi, bưởi và quýt rất giàu vitamin C - chất chống oxy hóa tăng cường sản xuất enzyme giúp thanh lọc chất có hại khỏi phổi. Ảnh minh họa Bông cải xanh: Chứa nhiều vitamin C, folate, carotenoids và phytochemical chống lại các yếu tố gây hại trong phổi. Bông cải xanh có một hợp chất hoạt tính gọi là L-sulforaphane, giúp các tế bào chuyển sang các gen chống viêm để ngăn ngừa các bệnh hô hấp. Ảnh minh họa Quả bơ: Vitamin E trong bơ làm giảm tác động của ô nhiễm không khí đến phổi đồng thời cải thiện chức năng phổi. Ảnh minh họa Trà xanh: Chất chống oxy hóa trong trà xanh hoạt động như một thuốc kháng histamin tự nhiên, làm chậm sự giải phóng histamine gây ra các triệu chứng dị ứng. Ảnh minh họa Cà chua: Vitamin C trong cà chua tăng cường miễn dịch, còn lycopene là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có vai trò chống viêm ở đường hô hấp. Điều này làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp. Ảnh minh họa Bên cạnh chế độ ăn uống, bạn nên lưu ý những điều sau khi ra ngoài trong thời điểm ô nhiễm không khí: Đeo khẩu trang 2 lớp có tác dụng kháng khuẩn, kháng bụi tốt nhất. Vệ sinh nơi ở, thân thể, đặc biệt là làm sạch mũi hàng ngày. Hạn chế ra ngoài vào khung giờ tan tầm, thời điểm mức độ ô nhiễm ở ngưỡng cao nhất. Sử dụng các thiết bị lọc không khí tại gia đình, văn phòng,... Ảnh minh họaXem video: TP HCM: Người dân sống cùng "ô nhiễm"

