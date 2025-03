Phong linh nhuộm vàng góc trời Hà Nội hút “nàng thơ” tới check-in

Cây phong linh nở hoa vào mùa Xuân từ tháng 2 đến tháng 5, khi nở, những chùm hoa đẹp phủ khắp tán cành, nối tiếp nhau mang tới vẻ đẹp khiến nhiều người say đắm. Ảnh Phạm Hồng Vân Những ngày gần đây, hàng phong linh ở đường Lý Thường Kiệt giao với Hoả Lò thi nhau khoe sắc vàng. Ảnh Phạm Hồng Vân Không chỉ đơn giản là một loài hoa đẹp, Phong Linh còn mang đến cảm giác yên bình, thư thái giữa nhịp sống hả của phường Hà Nội. Ảnh Hoàng Ba Đình Đây cũng là lý do làm cho nhiều người, đặc biệt là các nàng thơ yêu thích phong cách dịu dàng, lãng mạn, không thể bỏ lỡ mùa hoa này. Những hàng cây hoa phong linh ở khu đô thị tại quận Hà Đông (Hà Nội) những ngày này cũng đua nhau kheo sắc vàng rực rỡ, thu hút các "tín đồ" đam mê nghệ thuật tới chụp hình. Ảnh Nguyễn Linh Những chùm hoa đẹp phủ khắp tán cành, nối tiếp nhau mang tới vẻ đẹp khiến nhiều người say đắm. Ảnh Phạm Hồng Vân Mùa hoa Phong Linh chỉ kéo dài trong vài tuần ngắn ngủi, nhưng đủ để biến đổi nhiều con đường, góc phố Hà Nội thành điểm check-in lý tưởng. Ảnh Hoàng Ba Đình Được biết, hoa phong linh bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ những năm 2000. Cây phong linh thích nghi nhanh với khí hậu Việt Nam và dần được ưa chuộng trồng tại nhiều cung đường, chính vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa này đã khiến nhiều người say mê. Ảnh Hoàng Ba Đình Cây hoa phong linh còn được gọi là cây chuông vàng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Loại cây này phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khi hoa nở, lá cây đã rụng hết, những chùm hoa rực rỡ sẽ bao trùm cả tán cây, khoe sắc trong tiết trời mùa Xuân. Ảnh Hoàng Ba Đình Ngoài giá trị thẩm mỹ, hoa phong linh còn có hương thơm dịu nhẹ, giúp tạo bóng mát và cải thiện không khí. Mời quý độc giả xem: Du khách rung cho hoa mận rụng để chụp ảnh gây phẫn nộ

