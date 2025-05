Một bệnh nhân tai biến sau hút mỡ, nâng ngực tại BVĐK Tân Hưng

Tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (bệnh viện tư nhân, số 871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) vừa xảy ra một trường hợp tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, hút mỡ.

Cụ thể, vào ngày 14/4, chị L.T.B.H (28 tuổi) thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và đặt túi ngực tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, bệnh nhân cảm thấy tức ngực, khó thở, được phẫu thuật đặt dẫn lưu khí màng phổi phải trong sáng ngày 16/4.

Thêm một trường hợp tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ (có liên quan hút mỡ) tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh)/Ảnh KTĐT

Đến ngày 19/4, chị L.T.B.H được rút dẫn lưu, tuy nhiên sau đó bệnh nhân vẫn tiếp tục bị khó thở, tức ngực nên đã được chuyển khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 20/4.

Tại Bệnh viện Quân y 175, chị L.T.B.H được làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Kết quả chẩn đoán chị bị tràn khí màng phổi phải lượng nhiều, đã phẫu thuật dẫn lưu màng phổi phải ngày thứ 2, hậu phẫu hút mỡ bụng, đặt túi ngực ngày thứ 5.

Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu, tiếp tục được phẫu thuật dẫn lưu khí màng phổi phải. Phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sau mổ bệnh nhân ổn định chuyển về khoa Ngoại lồng ngực tiếp tục điều trị.

Đến ngày 5/5, Bệnh viện Quân y 175 thông tin, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đã xuất viện.

Mới đây, Sở Y tế TP HCM đã ban hành công văn khẩn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tạm ngưng toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật liên quan đến hút mỡ kể từ ngày 23/4/2025.

Đồng thời, rà soát lại tất cả quy trình kỹ thuật chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và khẩn trương củng cố, khắc phục hoàn thiện, đảm bảo mọi hoạt động chuyên môn liên quan tới hoạt động phẫu thuật, thủ thuật tại bệnh viện phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn người bệnh.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất công tác rà soát, khắc phục, bệnh viện phải báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Y tế và chỉ được tiếp tục hoạt động kỹ thuật hút mỡ sau khi được đánh giá, chấp thuận.

Trước đó, ngày 27/3/2024, nữ Việt kiều Mỹ tên V. (64 tuổi, ở quận 10, TP HCM) đã thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng phức tạp; cấy mỡ vùng mông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực hai bên tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng.

Tuy nhiên, ngày 29/3/2024, người bệnh có dấu hiệu mệt, khó thở, huyết áp tụt, bệnh viện tiến hành hồi sức cấp cứu, hội chẩn toàn viện sau đó người bệnh được chuyển viện đến Bệnh viện Quân y 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3/nhồi máu cơ tim/thuyên tắc phổi do huyết khối sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Đến ngày 3/5/2024 (tức sau 34 ngày nhập viện), bệnh nhân ngừng tim phổi, được y bác sĩ hồi sức tim phổi 30 phút, nhưng tim không đập lại. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 7h cùng ngày.

Bệnh viện Quân y 175 chẩn đoán, bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn do sốc nhiễm khuẩn từ viêm phổi bệnh viện do Klebsiella pneumoniae đa kháng; xuất huyết tiêu hóa trên do chảy máu rỉ từ ổ loét đa ổ hang vị; nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm nấm đường tiểu; sốc nhiễm trùng, ổ máu tụ ngực trái. Huyết khối ở nhiều vị trí như động mạch phổi, động mạch thận phải.