Thà chu cấp còn hơn sống chung với mẹ chồng

Bà A.N (Thái Bình) chia sẻ, gia đình bà ở quê, ngày trước bà và chồng quen nhau qua sự mai mối của hai gia đình. Sau khi kết hôn, vợ chồng bà chỉ sinh được một cậu con trai duy nhất.

Hết lòng vì con

May mắn thay, con trai của bà A.N từ nhỏ đã rất khoẻ mạnh lại lém lỉnh, thông minh, lớn lên học giỏi. Dù gia đình không cho đi học thêm nhiều nhưng con trai bà vẫn đứng trong top đầu của lớp, trường, năm nào cũng giành được danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, thi cấp huyện, cấp thành phố luôn đạt giải cao.

"Vì con học rất giỏi nên vợ chồng tôi dù phải nhịn ăn nhịn mặc cũng muốn dành dụm tiền nuôi con, mong con nhận được sự hỗ trợ lớn nhất. Đến khi con đỗ đại học rồi muốn học lên cao học, chúng tôi vẫn luôn hết lòng ủng hộ. Nhờ vậy, con đạt được thành tích xuất sắc, ra trường cũng xin được việc làm ổn định ở thành phố lớn", bà A.N nói.

Con trai của bà A.N sở hữu vẻ ngoài sáng láng, đầu óc thông minh lại có công việc ổn định nên chuyện tình cảm khá thuận lợi. Anh yêu và cưới một cô gái ở thành phố. Khi con trai lấy vợ, gia đình nhà gái biết hoàn cảnh nhà bà A.N nên không đòi hỏi gì. Nhà gái chủ động mua nhà, sính lễ cũng chỉ cần có lệ, không tỏ thái độ khó chịu, điều này khiến bà A.N vô cùng vừa lòng, cho rằng con trai thực sự biết chọn vợ.

"Không tốn tiền mua nhà và sính lễ cũng chỉ cần chuẩn bị cho đủ nghi thức, vợ chồng tôi khá thoải mái, không phải chạy vạy nhiều cho đám cưới của con. Khi sinh hạ cháu đầu lòng, con dâu cũng không phiền đến gia đình hai bên mà tự thuê người giúp việc và bảo mẫu, quan hệ giữa tôi và con dâu có thể coi là hài hoà.

Những ngày sau đó, gia đình con trai bận rộn liên miên, thường chỉ đưa cháu nội về quê thăm ông bà vào dịp Tết. “Song, cũng vì Tết nhất, lần nào mấy đứa cũng vội vã, chưa kịp trò chuyện lâu đã phải rời đi", bà A.N thở dài.

Theo lời con trai bà, con dâu không quen sống ở quê. Mặc dù lần nào về quê, con dâu cũng mang rất nhiều quà cáp, thuốc bổ và để lại cho bố mẹ chồng một số tiền, nói rằng để vợ chồng bà A.N dùng khi cần đến, thế nhưng bà cảm nhận được một thông điệp khác, có lẽ khi vợ chồng bà yếu đuối tuổi già, rất khó có thể đến nhà vợ chồng con trai để dưỡng lão.

Tuổi già lẻ bóng

"Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, chưa kịp hưởng phúc của con trai thì năm ngoái mất do bệnh tật ở tuổi 69. Sau khi chồng tôi mất, con trai lo lắng tôi ở quê một mình buồn mới đưa tôi lên thành phố ở, nhưng lại không cho tôi ở cùng nhà nó mà thuê một căn nhà khác cùng khu phố cho tôi ở.

Tiếp đến, con dâu tôi tìm cho tôi một người giúp việc cùng quê vì lo lắng tôi không quen đồ ăn trên thành phố. Mọi chi phí thuê nhà, sinh hoạt đều do con trai và con dâu chi trả. Ngoài ra, con dâu tôi sẽ cho tôi thêm 10 triệu mỗi tháng tiền sinh hoạt phí. Thế nhưng, trong lòng tôi vô cùng buồn bã, cũng rất giận con dâu và con trai", bà A.N tâm sự.

Theo bà A.N, chủ ý để bà sống riêng là của con dâu. Mặc dù hiện tại cuộc sống rất đủ đầy nhưng bà không vui vẻ. Đến độ tuổi hiện tại, bà chỉ muốn sum vầy bên con cái, chăm lo cho cháu trai, song ước muốn đơn giản của bà lại bị con dâu ngăn cản.

"Trong suy nghĩ của tôi, con dâu không cho tôi ở chung là vô lý. Thế nhưng, người giúp việc lại nói rằng tôi nên suy nghĩ thoáng hơn, nhìn nhận sự việc ở góc độ khác, bởi tuổi của tôi đã cao, suy nghĩ cũng khác, khi sống với người trẻ, không những tôi không được tự do mà cả các con cũng không thoải mái. Cô ấy cũng khuyên tôi nên hài lòng với cuộc sống như bây giờ. Có phải tôi đã sai rồi hay không? Liệu tôi có quá tham lam khi muốn ở cùng gia đình con trai hay không?", bà A.N phân vân.

