Sản phẩm sữa non: Chi phí cao, hiệu quả có tương xứng?

Chị Thanh An, một khách hàng mua sữa cũng chia sẻ, tại cửa hàng sữa, người bán tư vấn sản phẩm sữa non chỉ chứa một lượng sữa non thôi và dành cho bé từ 0 - 2 tuổi.

Còn trên các trang mạng hay nền tảng mua bán trực tuyến, người mua có thể tìm thấy rất nhiều loại sữa non pha trộn thêm nhiều thành phần từ tổ yến, nghệ… được quảng cáo nhiều công dụng.

Sữa non không đủ nhiều cho hàng tỷ hộp sữa non mỗi năm

Trong 12 - 24h đầu sau sinh, em bé nhận được khoảng 1 thìa cà phê sữa non trong mỗi cữ bú. Sữa non từ mẹ rất ít, chỉ khoảng 3 - 5ml sữa.

TS.BS Đào Thị Yến Phi, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn Thực phẩm, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM cho hay, sữa non từ mẹ rất tốt vì có nhiều thành phần dinh dưỡng cân đối, các kháng thể hỗ trợ cơ thể diệt vi khuẩn, các mầm bệnh và cung cấp cho trẻ các chất điều hòa miễn dịch.

Nhưng các sản phẩm sữa non trên thị trường chưa chắc đã như các “lời quảng cáo có cánh”. Câu hỏi được đặt ra: Liệu thật sự có sữa non trong các sản phẩm sữa non trên thị trường hay không? Được bao nhiêu % sữa non?

Theo TS.BS Đào Thị Yến Phi, nếu mỗi hộp chỉ có một giọt “sữa non” cũng không đem lại hiệu quả dinh dưỡng. Đồng thời, không thể có bất nguồn nào có thể cung cấp đủ lượng sữa non cho hàng tỷ hộp sữa non được sản xuất hằng năm trên thế giới, kể cả lượng sữa non được thu gom từ các loại động vật “thân thiện” với cơ thể con người như bò, dê…

Còn ThS.BS Nguyễn Thái Duy, Phó Trưởng Đơn vị Tầm soát và Phát hiện sớm ung thư, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho rằng, sữa non từ một số thương hiệu uy tín có thể được bổ sung một số chất tốt cho sức khỏe.

Ở một chừng mực nào đó, khi sữa non kết hợp với cuộc sống điều độ, tập luyện đều đặn, uống nhiều nước, ăn đủ chất và chất lượng giấc ngủ tốt, giúp người sử dụng có một sức khỏe tốt hơn, tiêu hóa tốt, da dẻ hồng hào.

“Chắc chắn, tất cả những dưỡng chất được hấp thu qua đường ăn uống tự nhiên luôn tốt nhất. Nói về sữa, hầu như các sản phẩm hay chế phẩm nào từ sữa có nguồn gốc và xuất xứ đều hỗ trợ cho sức khỏe vì giàu protein, canxi, vitamin… đặc biệt khi ăn uống kém, thiếu chất, nhất là người bệnh cần hồi phục sau những đợt điều trị”, ThS.BS Nguyễn Thái Duy cho biết.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Thái Duy, đâu phải cứ đưa dưỡng chất vào là cơ thể sẽ hấp thu hoàn toàn. Nếu cơ thể chuyển hóa nhanh quá, hoặc kém hấp thu, các chất dinh dưỡng cũng khó được đưa hết vào cơ thể. Một số trường hợp uống sữa cũng có thể kích thích/hoặc xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa ở bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cho rằng, chế phẩm sữa non thường có chi phí rất cao, có thể hơn 1 triệu đồng/hộp, trong khi các chế phẩm sữa khác cũng có hiệu quả bổ sung dinh dưỡng không kém mà giá cả lại rẻ hơn.

Công dụng thực sự của các chế phẩm gọi là sữa non?

Theo TS.BS Lê Thị Thu Hà (Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM), chế phẩm được gọi là sữa non là thực phẩm chức năng, được chiết xuất chủ yếu từ sữa non của bò. Sữa non của bò là thức ăn phù hợp nhất cho bò con lúc mới sinh.

Sữa non của bò có lactoferrin, glycoprotein và proline-rich polypeptide (PRP) được sử dụng như là một chất dinh dưỡng bổ sung tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng miễn dịch nói chung.

Các chế phẩm được gọi là sữa non sau khi chiết xuất từ sữa non của bò, các nhà sản xuất bổ sung một số thành phần khác như vitamin, khoáng chất, lợi khuẩn đường tiêu hóa nhằm mang lại hiệu quả sử dụng cho người. Ở những người cần bổ sung dưỡng chất như người già, người vừa khỏi bệnh… có thể dùng sữa non của bò. Tuy nhiên, những người bị dị ứng với các thành phần của sữa non cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.