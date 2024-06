Long An: Gói thầu chiếu sáng Đường tỉnh 819, kiến nghị loại bỏ nhiều tiêu chí

Nhiều tiêu chí làm hạn chế nhà thầu tham gia?

Dự án Đường tỉnh 819, được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022, có tổng mức đầu tư 219,720 tỷ đồng.

Một phần quyết định phê duyệt dự án. Nguồn MSC

Dư án nhằm hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ lưu thông hàng hóa trong khu vực, kết nối với hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ; góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, nâng cao tỷ lệ cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ; giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, thời gian đi lại, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 28/2/2023, dự án có 16 gói thầu liên kết, trong đó có gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng.

Một phần quyết định phê duyệt E-HSMT

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải Long An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long tổ chức mời thầu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn được trích từ ngân sách trung ương hỗ trợ (188,392 tỷ đồng), phần còn lại là vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ngày 30/5, Sở Giao thông vận tải Long An (chủ đầu tư), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long (bên mời thầu) phát đi thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng có giá 3,8 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh dự toán lên 4,474 tỷ đồng.

Phải tới ngày 10/6, gói thầu nêu trên mới hết hạn nhận E-HSDT, tuy nhiên ngày 3/6, một số nhà thầu đã gửi kiến nghị tới chủ đầu tư và bên mời thầu, kiến nghị liên quan tới yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đèn led 120w.

Nhà thầu cho rằng, các chứng nhận ISO 9001:2015, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy trong yêu cầu kỹ thuật, đòi hỏi phải chứng nhận và danh mục sản phẩm do Quates1/Quates3 cấp - là hoàn toàn trái quy định, gây hạn chế nhà thầu. Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 trong hồ sơ đưa ra là nhằm hạn chế nhà thầu tham gia, có hướng cài cắm cho sản phẩm 1 đơn vị định hướng nhằm hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.

Nhà thầu cũng chỉ ra yêu cầu đèn phải có 10 gân tản nhiệt bên ngoài, trọng lượng vỏ nhôm ít nhất phải được 9 kg, trên thân đèn và cổ cần phải có logo, tên đèn, slogan đúc nổi chính hãng. Nhà thầu cho rằng, đây là yêu cầu gây hạn chế nhà thầu, vi phạm về cạnh tranh trong đấu thầu khi đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm.

Ngoài ra, tiêu chuẩn chống nước kháng bụi IP67 cũng đang là yêu cầu gây lãng phí và hạn chế nhà thầu, vì tiêu chuẩn này không phù hợp với đèn chiếu sáng đường phố. Cùng với đó, yêu cầu tuổi thọ của cả bộ đèn là >= 110.000 giờ - là yêu cầu bất hợp lý khi tuổi thọ đèn Led từ 50.000 - 60.000 giờ.

Một phần yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT . Nguồn MSC

Và yêu cầu chip Led OSRAM5050, bộ nguồn nhập khẩu từ châu Âu, là sai quy định trong đấu thầu, làm hạn chế nhà thầu tham gia, hạn chế các đơn vị sản xuất trong nước...

Bên mời thầu nói gì?

Phúc đáp lại kiến nghị của nhà thầu, ngày 5/6, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long (bên mời thầu) đã có Văn bản số 126/2024/CV-HL trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng, thuộc Dự án Đường tỉnh 819.

Bên mời thầu đã căn cứ vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024. Bên mời thầu khẳng định:

“Nội dung kiến nghị của nhà thầu, không thuộc các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu kèm theo hồ sơ mời thầu, do Bên mời thầu lập, được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-SGTVT ngày 27/5/2024, của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, mà thuộc quy định tại nội dung hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, do tư vấn thiết kế lập, được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-SGTVT ngày 02/5/2024.

Đề nghị các nhà thầu quan tâm căn cứ quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 để thực hiện đúng quy định”.