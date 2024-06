TP. HCM: Một nhà thầu tham dự gói xây lắp hơn 6 tỷ tại Củ Chi

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 4/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã hoàn thành mở thầu gói Xây lắp thuộc dự án Đường 163 (điểm đầu: đường Hà Duy Phiên và điểm cuối: khu dân cư, ấp 5). Gói thầu có giá 6,036 tỷ đồng, duy nhất Công ty CP xây dựng thương mại VIP dự thầu với giá 5,916 tỷ đồng.

Dự án Đường 163 (điểm đầu: đường Hà Duy Phiên và điểm cuối: khu dân cư, ấp 5) được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 5/3/2024 với tổng mức đầu tư 7,113 tỷ đồng. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Ngày 20/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phát đi thông báo lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 'Một giai đoạn một túi hồ sơ'. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Dự án Đường 163 (điểm đầu: đường Hà Duy Phiên và điểm cuối: khu dân cư, ấp 5) được UBND huyện Củ Chi đầu tư nhằm nâng cao chất lượng mặt đường hiện hữu để hoàn chỉnh tuyến đường nhằm đáp ứng được yêu cầu khai thác hiện tại, cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

Địa điểm thực hiện tại xã Bình Mỹ huyện Củ Chi với tổng chiều dài 617m có điểm đầu là đường Hà Duy Phiên, điểm cuối là KDC ấp 5. Mặt đường rộng 6 (gồm mặt đường rộng 5m+ lề rộng 0,5m nhân 2 bên). Kết cấu mặt đường bằng Bê tông xi măng, đắp cấp phối đá dăm cùng với đó là hệ thống thoát nước được đầu tư hoàn chỉnh, và hệ thống báo hiệu đường bộ...

Năng lực nhà thầu

Công ty CP xây dựng thương mại VIP có địa chỉ tại phường 11 quận Gò Vấp, TPHCM, thành lập tháng 3/2011 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật là bà Trịnh Thị Đoan Trang.

Theo tìm hiểu của PV trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ tháng 9/2015 đến nay nhà thầu đã tham gia 42 gói trúng 31 gói, trượt 5 gói, 5 gói chưa có kết quả 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận khoảng hơn 103 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Đây cũng là nhà thầu quen thuộc trên địa bàn huyện Củ Chi. Gói thầu đầu tiên nhà thầu này đánh dấu trên "bản đồ" đấu thầu là gói Xây lắp trị giá 2,673 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư vào tháng 9/2015.

Hiện nay, ngoài gói thầu nêu trên nhà thầu đang chờ kết quả gói Xây lắp có giá 2,174 tỷ đồng thuộc dự án Đường 354 (điểm đầu giáp đường Nhuận Đức điểm cuối giáp đường 511 và nhánh rẽ) tổ 5, ấp Bàu Chứa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư. Duy nhất Công ty CP xây dựng thương mại VIP dự thầu với giá 2,131 tỷ đồng;

Trước đó, nhà thầu được ghi nhận trúng gói thầu xây lắp trị giá 6,442 tỷ đồng thuộc dự án Duy tu sửa chữa các tuyến đường xã Phú Mỹ Hưng - An Nhơn Tây - An Phú - Trung Lập Hạ - Trung Lập Thượng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư;

Gói thầu Xây lắp trị giá 9,797 tỷ đồng thuộc dự án Duy tu sửa chữa các tuyến đường xã Tân Phú Trung – Tân Thông Hội do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư...