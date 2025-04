Lợi ích tuyệt vời của rau khoai lang

Theo các nghiên cứu thì trong 100g rau khoai lang có các chất dinh dưỡng như: Năng lượng 22kcal, nước 91,8g, protein 2,6g, tinh bột 2,8g. Ngoài ra, rau lang còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng như các loại vitamin B, C, E, beta caroten, biotin và các khoáng chất như magie, phospho, canxi, kali, mangan, kẽm, đồng…

Thông thường, nhiều người chỉ thấy quen thuộc với khoai lang, nhưng ít ai biết rằng rau khoai lang cũng chứa rất nhiều dưỡng chất, có thể so sánh ngang với với cải bó xôi. Đây là nguồn vitamin dồi dào khi so sánh với củ khoai lang bởi chúng chứa vitamin B10 gấp 10 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B6 gấp 3 lần.