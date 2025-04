Thu hồi thuốc Akmont 4 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Theo Sở Y tế Hà Nội, thực hiện công văn số 1057/QLD-CL ngày 9/4/2025 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu thuốc Akmont 4 không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế thông báo thu hồi thuốc viên nén nhai Akmont 4. Đây là loại thuốc được chỉ định để điều trị hen suyễn mãn tính, viêm mũi dị ứng theo mùa và viêm mũi.

Cụ thể, viên nén nhai Akmont 4 (Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg), Số GĐKLH VN-22600-20, số lô ATD279, NSX 09/09/2023, HD 08/09/2026, do Công ty Akriti Pharmaceuticals Pvt. Ltd (Ấn Độ) sản xuất; Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng nhập khẩu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Hà là đơn vị phân phối. Lý do thu hồi là do lô thuốc không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu tạp chất liên quan.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Hà thu hồi triệt để thuốc Akmont 4 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. (Ảnh thuonghieucongluan.vn)

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Hà thực hiện thu hồi triệt để thuốc viên nén nhai Akmont 4 (Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg) nêu trên; gửi báo cáo thu hồi , hồ sơ thu hồi theo quy định tại công văn số 1057/QLD-CL. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

Đồng thời, các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).