Say lòng trước vẻ đẹp hoang sơ làng chài Nhơn Hải

Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chưa đầy 10km, Nhơn Hải là một ngôi làng nhỏ thuộc bán đảo Phương Mai, tựa lưng vào núi và hướng mặt ra biển Đông mênh mông. Ảnh Bùi Ngọc Công Không xô bồ, không ồn ào, nơi đây vẫn giữ trọn nét giản dị nguyên sơ như thuở ban đầu. Ảnh Bùi Ngọc Công Nhơn Hải không sôi động như Kỳ Co hay Eo Gió, cũng chẳng đông đúc như các bãi biển nổi tiếng khác. Ảnh Bùi Ngọc Công Nơi đây giữ nguyên vẹn nét hoang sơ, với bãi biển trải dài, cát trắng mịn, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy cả đáy. Ảnh Bùi Ngọc Công Những dãy núi xanh rì bao quanh làng chài, che chở cho ngư dân qua bao mùa giông gió. Ảnh Bùi Ngọc Công Mọi khung hình nơi đây đều đẹp như tranh, đặc biệt vào lúc bình minh hay hoàng hôn, khi cả không gian ngập tràn ánh sáng dịu dàng của trời và biển hòa quyện. Ảnh Bùi Ngọc Công Làng chài Nhơn Hải không chỉ hấp dẫn bởi phong cảnh mà còn bởi những con người chân chất, hiền hòa và cuộc sống đậm bản sắc miền biển. Ảnh thenhothanhxuan22 Du khách có thể thức dậy sớm để hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ cá sáng, lắng nghe tiếng nói cười rộn ràng giữa những mẻ lưới đầy tôm cá tươi rói. Ảnh Bùi Ngọc Công Nếu muốn một trải nghiệm sâu sắc hơn, du khách có thể theo ngư dân ra khơi, chèo thuyền thúng, thả lưới – những công việc thường nhật nhưng đầy thú vị. Sau chuyến đi, chẳng gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một bữa hải sản tươi sống do chính tay mình “thu hoạch” cùng người dân bản địa. Nhơn Hải cũng là điểm trung chuyển lý tưởng để khám phá Hòn Khô – một trong những hòn đảo đẹp nhất Quy Nhơn. Chỉ cách bờ vài phút đi thuyền, Hòn Khô nổi bật với cây cầu gỗ bắc ra biển, bãi đá hoang sơ và rạn san hô lung linh dưới làn nước trong xanh. Đây là thiên đường cho những ai yêu thích lặn biển, chụp ảnh hoặc đơn giản là đắm mình trong làn nước mát lành. Ảnh Internet Nhơn Hải không ồn ào, không tráng lệ, nhưng chính bởi sự bình yên và chân thực ấy đã làm say lòng biết bao người lữ khách. Ảnh Bùi Ngọc Công Mỗi con đường nhỏ, mỗi làn gió biển, mỗi nụ cười hiền hậu của người dân nơi đây đều mang đến một cảm giác thân thuộc khó tả. Nếu muốn "trốn chạy" khỏi sự ồn ào, trở về với thiên nhiên và tìm kiếm những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc sống, hãy một lần ghé Nhơn Hải, nơi vẻ đẹp hoang sơ vẫn còn nguyên vẹn chờ đón bạn. Ảnh Bùi Ngọc Công

Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chưa đầy 10km, Nhơn Hải là một ngôi làng nhỏ thuộc bán đảo Phương Mai, tựa lưng vào núi và hướng mặt ra biển Đông mênh mông. Ảnh Bùi Ngọc Công Không xô bồ, không ồn ào, nơi đây vẫn giữ trọn nét giản dị nguyên sơ như thuở ban đầu. Ảnh Bùi Ngọc Công Nhơn Hải không sôi động như Kỳ Co hay Eo Gió, cũng chẳng đông đúc như các bãi biển nổi tiếng khác. Ảnh Bùi Ngọc Công Nơi đây giữ nguyên vẹn nét hoang sơ, với bãi biển trải dài, cát trắng mịn, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy cả đáy. Ảnh Bùi Ngọc Công Những dãy núi xanh rì bao quanh làng chài, che chở cho ngư dân qua bao mùa giông gió. Ảnh Bùi Ngọc Công Mọi khung hình nơi đây đều đẹp như tranh, đặc biệt vào lúc bình minh hay hoàng hôn, khi cả không gian ngập tràn ánh sáng dịu dàng của trời và biển hòa quyện. Ảnh Bùi Ngọc Công Làng chài Nhơn Hải không chỉ hấp dẫn bởi phong cảnh mà còn bởi những con người chân chất, hiền hòa và cuộc sống đậm bản sắc miền biển. Ảnh thenhothanhxuan22 Du khách có thể thức dậy sớm để hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ cá sáng, lắng nghe tiếng nói cười rộn ràng giữa những mẻ lưới đầy tôm cá tươi rói. Ảnh Bùi Ngọc Công Nếu muốn một trải nghiệm sâu sắc hơn, du khách có thể theo ngư dân ra khơi, chèo thuyền thúng, thả lưới – những công việc thường nhật nhưng đầy thú vị. Sau chuyến đi, chẳng gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một bữa hải sản tươi sống do chính tay mình “thu hoạch” cùng người dân bản địa. Nhơn Hải cũng là điểm trung chuyển lý tưởng để khám phá Hòn Khô – một trong những hòn đảo đẹp nhất Quy Nhơn. Chỉ cách bờ vài phút đi thuyền, Hòn Khô nổi bật với cây cầu gỗ bắc ra biển, bãi đá hoang sơ và rạn san hô lung linh dưới làn nước trong xanh. Đây là thiên đường cho những ai yêu thích lặn biển, chụp ảnh hoặc đơn giản là đắm mình trong làn nước mát lành. Ảnh Internet Nhơn Hải không ồn ào, không tráng lệ, nhưng chính bởi sự bình yên và chân thực ấy đã làm say lòng biết bao người lữ khách. Ảnh Bùi Ngọc Công Mỗi con đường nhỏ, mỗi làn gió biển, mỗi nụ cười hiền hậu của người dân nơi đây đều mang đến một cảm giác thân thuộc khó tả. Nếu muốn "trốn chạy" khỏi sự ồn ào, trở về với thiên nhiên và tìm kiếm những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc sống, hãy một lần ghé Nhơn Hải, nơi vẻ đẹp hoang sơ vẫn còn nguyên vẹn chờ đón bạn. Ảnh Bùi Ngọc Công