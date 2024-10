Loại quả giàu vitamin C giúp dưỡng ẩm da, kháng viêm

Theo các nghiên cứu, ổi là trái cây chứa hàm lượng vitamin C dồi dào nhất, lên đến 228,3 mg vitamin C có trong 100g ổi tươi. Lượng vitamin C có trong quả ổi gấp 3,5 lần so với trong quả cam. Vitamin C hay có tên khác là acid ascorbic có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ảnh minh họa.

Không chỉ là nguồn cung cấp dinh dưỡng và vitamin dồi dào, ổi còn mang đến nhiều công dụng thần kỳ cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong ổi cao hơn gấp 4 lần lượng vitamin C có trong cam. Chúng giúp cơ thể khoẻ mạnh, tăng cường khả năng hệ miễn dịch, giúp tránh được các mầm mống gây bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, cảm cúm, ho và ngăn ngừa các trường hợp bị nhiễm siêu vi.

Chống oxy hóa

Ổi chứa chất chống oxy hóa như vitamin C và các hợp chất thực vật khác. Chúng giúp ngăn chặn sự tổn hại của các gốc tự do trong cơ thể và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV và ô nhiễm.

Tăng cường sự săn chắc và đàn hồi

Vitamin C có trong ổi là một thành phần quan trọng trong tổng hợp collagen, một chất cần thiết cho cấu trúc và độ đàn hồi của da. Việc tiêu thụ đủ vitamin C từ ổi có thể giúp làm tăng cường sự săn chắc và đàn hồi của da.

Tốt cho mắt

Ăn ổi cũng góp phần quan trọng trong việc cải thiện thị lực của bạn. Mặc dù không chứa nhiều beta-carotene và vitamin A như cà rốt, ổi vẫn là nguồn cung cấp tốt vitamin A cho sự khỏe mạnh của mắt.

Bổ sung ổi và các thực phẩm giàu vitamin A vào chế độ ăn hàng ngày giúp duy trì sự khỏe mạnh của võng mạc và màng nhầy. Bên cạnh đó, ăn ổi cũng có tác dụng làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Dưỡng ẩm da

Ổi chứa một lượng lớn nước và chất xơ, giúp cung cấp độ ẩm cho da. Việc duy trì da đủ ẩm là quan trọng để da trông mịn màng và căng bóng.

Giảm viêm và làm dịu da

Ổi có tính chất kháng viêm và làm dịu, có thể giúp giảm sưng và kích ứng trên da. Điều này có thể hữu ích cho những người có vấn đề về da như mụn trứng cá hoặc da nhạy cảm.

Hỗ trợ tổng hợp chất sắt

Vitamin C thúc đẩy quá trình hấp thu sắt của cơ thể, do đó hai thành phần này thường được kết hợp cùng nhau trong các viên uống bổ sung sắt. Điều này được giải thích là do vitamin C giúp chuyển hóa sắt thành dạng hóa trị 3 (trong khi các chế phẩm bổ sung sắt ở dạng hóa trị 2), thành phức hợp chelat vượt qua dạ dày, khi đến ruột non phức hợp này sẽ được phân rã ra và sắt được hấp thu tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Có ít chất béo trong ổi nên chúng nên rất thích hợp cho người giảm cân. Đặc biệt có chất lycopen trong trái ổi ruột đỏ (ổi đào), không chỉ có tác dụng chống những bệnh liên quan tới béo phì mà còn những bệnh khác như giảm bớt nguy cơ bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường cấp 1.

Giúp thư giãn thần kinh

Ổi có một lượng magiê phong phú. Đây là chất dinh dưỡng quan trọng giúp thư giãn cơ bắp và thần kinh. Đặc tính này làm cho ổi là một loại quả tốt để chống lại căng thẳng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.