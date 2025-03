Làm món quýt nướng trong phim “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt“

Bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" của Hàn Quốc có sự tham gia chính của hai diễn viên Park Bo Gum và IU đang gây sốt mạng. Ảnh Internet Ngoài tình tiết câu chuyện cuộc đời được các diễn viên truyền tải đầy cảm động, bộ phim còn khiến khán giả thích thú khi biết đến nét ẩm thực độc đáo của người Hàn. Ảnh Internet Trong số những món ăn đặc trưng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, quýt nướng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh Internet Ở đảo Jeju, quýt không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn được biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, quýt nướng là một món ăn nhẹ đã có từ rất lâu đời. Món ăn này đặc biệt được ưa chuộng vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá khiến người ta khao khát một thứ gì đó ấm áp. Hình ảnh những quả quýt được nướng trên bếp lửa, lớp vỏ cháy xém nhưng bên trong lại mềm ngọt, đã khiến khán giả không khỏi tò mò về món ăn giản dị nhưng đầy hấp dẫn này. Nhiều người sau khi xem phim đã tò mò tìm kiếm và thử làm quýt nước tại nhà.Quýt nướng trên vỉ than hoa: Có thể đặt trực tiếp nướng trên vỉ than hoa. Nếu không muốn bị cháy sém, bạn bọc vào trong 1 lớp giấy bạc rồi đem nướng trên than hồng cũng được. Với cách này sẽ giữ được độ ẩm, tăng độ ngọt của phần thịt quýt. Cần tránh để phần vỏ quýt cháy quá mức vì không chỉ khó bóc mà còn có thể làm mất đi sự cân bằng hương vị của món quýt nướng.Quýt nướng bằng chảo: Nếu không có bếp lửa hoặc vỉ nướng, có thể sử dụng chảo rán để làm quýt nướng. Đầu tiên, cắt đôi quả quýt theo chiều ngang, sau đó đặt úp phần cắt xuống chảo và nướng ở lửa nhỏ. Khi phần thịt quýt bắt đầu chuyển sang màu nâu và hơi caramel hóa, hương vị của nó sẽ trở nên đậm đà hơn. Cách này giúp phần nước quýt được cô đặc, tạo ra một vị ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được độ mềm của thịt quýt. Ảnh Internet Nhờ bộ phim "khi cuộc đời cho ta quả quýt" món quýt nướng giản dị của đảo Jeju đã được nhiều người biết đến và yêu thích hơn. Nếu chưa từng thử món quýt nướng, hãy một lần tự tay chế biến và thưởng thức, có thể sẽ mê mẩn hương vị ấm áp, ngọt lành lại lạ lạ của loại quả quen thuộc này. Ảnh Internet Dù nhỏ bé, nhưng trái quýt mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe giúp điều trị bệnh cảm cúm, ngừa béo phì, ngăn ngừa bệnh tiểu đường.... Ảnh Internet

Bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" của Hàn Quốc có sự tham gia chính của hai diễn viên Park Bo Gum và IU đang gây sốt mạng. Ảnh Internet Ngoài tình tiết câu chuyện cuộc đời được các diễn viên truyền tải đầy cảm động, bộ phim còn khiến khán giả thích thú khi biết đến nét ẩm thực độc đáo của người Hàn. Ảnh Internet Trong số những món ăn đặc trưng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, quýt nướng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh Internet Ở đảo Jeju, quýt không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn được biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, quýt nướng là một món ăn nhẹ đã có từ rất lâu đời. Món ăn này đặc biệt được ưa chuộng vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá khiến người ta khao khát một thứ gì đó ấm áp. Hình ảnh những quả quýt được nướng trên bếp lửa, lớp vỏ cháy xém nhưng bên trong lại mềm ngọt, đã khiến khán giả không khỏi tò mò về món ăn giản dị nhưng đầy hấp dẫn này. Nhiều người sau khi xem phim đã tò mò tìm kiếm và thử làm quýt nước tại nhà. Quýt nướng trên vỉ than hoa: Có thể đặt trực tiếp nướng trên vỉ than hoa. Nếu không muốn bị cháy sém, bạn bọc vào trong 1 lớp giấy bạc rồi đem nướng trên than hồng cũng được. Với cách này sẽ giữ được độ ẩm, tăng độ ngọt của phần thịt quýt. Cần tránh để phần vỏ quýt cháy quá mức vì không chỉ khó bóc mà còn có thể làm mất đi sự cân bằng hương vị của món quýt nướng. Quýt nướng bằng chảo: Nếu không có bếp lửa hoặc vỉ nướng, có thể sử dụng chảo rán để làm quýt nướng. Đầu tiên, cắt đôi quả quýt theo chiều ngang, sau đó đặt úp phần cắt xuống chảo và nướng ở lửa nhỏ. Khi phần thịt quýt bắt đầu chuyển sang màu nâu và hơi caramel hóa, hương vị của nó sẽ trở nên đậm đà hơn. Cách này giúp phần nước quýt được cô đặc, tạo ra một vị ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được độ mềm của thịt quýt. Ảnh Internet Nhờ bộ phim "khi cuộc đời cho ta quả quýt" món quýt nướng giản dị của đảo Jeju đã được nhiều người biết đến và yêu thích hơn. Nếu chưa từng thử món quýt nướng, hãy một lần tự tay chế biến và thưởng thức, có thể sẽ mê mẩn hương vị ấm áp, ngọt lành lại lạ lạ của loại quả quen thuộc này. Ảnh Internet Dù nhỏ bé, nhưng trái quýt mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe giúp điều trị bệnh cảm cúm, ngừa béo phì, ngăn ngừa bệnh tiểu đường.... Ảnh Internet