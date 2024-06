Chạy đua cùng “tử thần” cứu người bệnh nhồi máu cơ tim cấp

Đau đầu nhưng ngừng tuần hoàn vì nhồi máu cơ tim

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngừng tuần hoàn kéo dài khoảng 50 phút.

Người bệnh là ông Vũ Đức Nghìn 64 tuổi (Quảng Yên – Quảng Ninh) vào khoa Cấp cứu Bệnh viện trong tình trạng đau đầu nhiều, không rõ đau ngực. Sau khi nhập viện, người bệnh được làm các xét nghiệm cần thiết. Sau khoảng 30 phút khi đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn, mất ý thức.

Ngay lập tức kíp trực đã cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh: sử dụng sốc điện, thuốc vận mạch, ép tim, đặt nội khí quản… Kíp cấp cứu đã nỗ lực không ngừng với hy vọng cố gắng vì tính mạng người bệnh. Sau khoảng 50 phút cấp cứu ngừng tuần, người bệnh đã có nhịp tim trở lại.

Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm người bệnh được chẩn đoán Ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi hội chẩn toàn Bệnh viện, người bệnh được chỉ định can thiệp tim mạch cấp cứu để giải quyết nguyên nhân. Người bệnh được chụp mạch vành xâm lấn qua da.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch vành trái. Đây là mạch máu chính của tim, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc cung cấp máu cho các cơ quan của tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành đặt stent mạch vành cho người bệnh, lập lại lưu thông dòng chảy để kịp thời cung cấp máu cho tim...

Sau can thiệp, tình trạng nhồi máu cơ tim được kiểm soát tuy nhiên do trước đó người bệnh ngừng tuần hoàn khá lâu nên bị suy đa tạng. Người bệnh đã được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện: người bệnh thở máy, an thần, lọc máu liên tục, hồi sức tạng.

Với sự chăm sóc và điều trị tích cực hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, chức năng các tạng đã hồi phục, người bệnh được xuất viện trong niềm vui mừng của các bác sĩ và hơn hết là gia đình người bệnh.

Người bệnh Nghìn chia tay nhân viên y tế trước khi xuất viện.

Ông Nghìn chia sẻ: khi nhập viện bản thân cũng như gia đình không hề nghĩ bệnh tình lại nghiêm trọng và diễn biến nhanh như vậy. Giây phút thập tử nhất sinh được người nhà kể lại, ông tưởng chừng đã ở ranh giới của cái chết. Giờ đây, sức khỏe ổn định như vậy thật không hạnh phúc nào bằng.

Các bác sĩ cảnh báo, đối với những trường hợp người bệnh đau ngực nhất là đau bên trái hoặc đau lan ra sau lưng ở người bệnh trung niên hoặc cao tuổi cần nghĩ tới bệnh nhồi máu cơ tim. Hãy nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, điều trị tránh biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp

Nhồi máu cơ tim cấp thường là kết quả của sự tắc nghẽn của hệ thống mạch vành. Tắc nghẽn có thể do sự hình thành mảng xơ vữa tại chỗ với thành phần chủ yếu là chất béo, cholesterol và sản phẩm thải của tế bào hoặc do huyết khối từ nơi khác đến làm giảm đột ngột dòng máu đến tim.

Nhồi máu cơ tim cấp trong thời đại này được coi là một gánh nặng và có nguy cơ rất cao đối với sức khỏe của người dân không chỉ ở người già mà cả người trẻ. Khi bị bệnh cần tái lưu thông mạch vành sớm để tránh biến cố nguy hiểm tới tính mạng.

Bệnh lý này thường gặp trên các đối tượng trung niên, nam giới, có thói quen hút thuốc lá, tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Tuy nhiên, theo các quan sát gần đây, tuổi trung bình của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hóa. Đã có không ít các trường hợp mắc bệnh được điều trị, can thiệp trong độ tuổi từ 40.

Nhồi máu cơ tim cấp là một biến cố tim mạch cấp tính nguy hiểm ngoài các triệu chứng điển hình như:

- Đau thắt ngực với biểu hiện đè nặng, đau tức, bóp nghẹn ở sau xương ức;

- Khó thở;

- Tim đập nhanh;

- Đổ mồ hôi lạnh; Xây xẩm, chóng mặt

Một số bệnh nhân có triệu chứng như buồn nôn, khó tiêu/ợ chua, khó chịu hoặc đau dạ dày có thể đau lan lên cổ và cánh tay nên người dân rất dễ nhầm lẫn với cơn đau dạ dày...

Đặc biệt, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cơn đau nhồi máu cơ tim có thể không tập trung ở ngực. Người bệnh có thể cảm thấy như có áp lực trong ngực và đau ở các bộ phận khác của cơ thể. Đau lưng trên là một triệu chứng mà phụ nữ thường mặc phải hơn nam giới khi bị nhồi máu cơ tim.

Hoa mắt và chóng mặt có thể xảy ra khi bị nhồi máu cơ tim và thường là các triệu chứng phổ biến ở phụ nữ. Một số người cho biết họ cảm thấy như có thể bị ngất xỉu nếu cố gắng đứng dậy hoặc làm quá sức. Đây chắc chắn không phải là một cảm giác bình thường, vì vậy bạn không nên bỏ qua nó.

Mệt mỏi có thể là một biểu hiện nhồi máu cơ tim ít được nhận biết. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một số phụ nữ nghĩ rằng các triệu chứng đau tim của họ giống như các triệu chứng cúm....

Nhồi máu cơ tim có thể gây kiệt sức do tim phải cố gắng bơm căng hơn trong khi một vùng máu bị tắc nghẽn. Nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức mà không rõ lý do, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn gặp các vấn đề về tim mạch.

Mệt mỏi và khó thở phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới và có thể bắt đầu vài tháng trước khi bị nhồi máu cơ tim. Do đó, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt khi có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài.

Chính vì vậy khi có các cơn đau thường kéo dài hơn 30 phút, khi nghỉ ngơi cơn đau cũng không giảm. Ngoài ra người bệnh còn có các triệu chứng khác như khó thở, thở dốc, vã mồ hôi, hồi hộp, bị đánh trống ngực, nôn, buồn nôn, thậm chí là lú lẫn, hay quên... người dân nên đến bệnh viện có chuyên khoa Tim mạch để được kịp thời điều trị, tránh biến cố nguy hiểm tới tính mạng.

Biến chứng nhồi máu cơ tim cấp

Biến chứng nhồi máu cơ tim cấp thường do cơ tim bị tổn thương. Các biến chứng bao gồm:

Nhịp tim bất thường hoặc rối loạn nhịp: Tổn thương do nhồi máu cơ tim có thể ảnh hưởng đến cách thức các tín hiệu điện di chuyển trong tim, gây ra những thay đổi về nhịp tim (rối loạn nhịp). Một số trường hợp rất nghiêm trọng và gây chết người, đột tử.

Sốc tim: Tình trạng hiếm gặp này xảy ra khi tim đột ngột không thể bơm máu, xảy ra khi tổn thương khối lượng cơ tim lớn >40%.

Suy tim: Mô cơ tim bị tổn thương nhiều có thể khiến tim không thể bơm máu. Suy tim có thể tạm thời (suy tim cấp) hoặc lâu dài (mãn tính).

Viêm màng ngoài tim: Đôi khi nhồi máu cơ tim gây ra tình trạng phản ứng hệ thống miễn dịch bị lỗi. Tình trạng này được gọi là hội chứng Dressler (viêm tràn dịch màng ngoài tim sau nhồi máu cơ tim).

Ngưng tim: Tim bỗng nhiên ngừng đập mà không có bất cứ một tín hiệu nào báo trước. Sự thay đổi tín hiệu đột ngột của tim gây ngừng tim. Cơn nhồi máu cơ tim cấp làm tăng nguy cơ và đe dọa tính mạng người bệnh, có thể dẫn đến tử vong (đột tử do tim) nếu không được điều trị ngay lập tức.

Xây dựng lối sống lành mạnh cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên khám kiểm tra, xét nghiệm định kỳ cũng như không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia... là những điều cần thiết để có một sức khỏe tốt.