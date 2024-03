Bệnh nhân 38 tuổi phải cắt tử cung vì phá thai tại nhà

Ngày 21/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, bệnh viện mới cứu sống một bệnh nhân tai biến nặng nề do phá thai tại nhà.

Theo đó, ngày 19/03, Khoa Phụ sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân nữ (BN) 36 tuổi (Nguyên Bình, Cao Bằng) nhập viện sau phá thai tại nhà.

Bệnh nhân mang thai lần thứ ba được 18 tuần, vì lý do cá nhân người bệnh không muốn giữ thai nên tự ý sử dụng nước lá cây uống để phá thai , sau khi uống nước lá cây, thai đã sẩy nhưng kèm theo chảy máu không ngừng và được người nhà đưa vào cơ sở y tế địa phương điều trị, sau đó diễn biến nặng được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Khu khám sản tại Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng.

Qua khai thác tiền sử, thăm khám, làm các xét nghiệm, cận lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán: Thủng tử cung, nhiễm trùng tử cung trên bệnh nhân thiếu máu sau phá thai. Xác định đây là trường hợp nặng, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã khẩn trương tiến hành hội chẩn toàn viện, thống nhất phương án, chuẩn bị tốt nhất điều trị người bệnh.

Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, trong quá trình mổ phát hiện ổ bụng có nhiều dịch mủ, nhiều giả mạc, các quai ruột dính vào thành khối tử cung, có lỗ thủng tại đáy kích thước 1x2cm, vòi tử cung 2 bên căng dãn dính vào mặt sau tử cung. Các phẫu thuật viên đã tiến hành bóc tách, gỡ dính cắt tử cung bán phần và vòi tử cung 2 bên. Hiện tại bệnh nhân đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi sát tại khoa.

Đây là trường hợp tai biến nặng nề do phá thai tại nhà nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cho biết, hiện vẫn còn nhiều trường hợp khi có ý định phá thai, thay vì đến các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật này an toàn, thì nhiều người vì thiếu hiểu biết hoặc do các lý do khác nhau vẫn lựa chọn phá thai tại nhà bằng các phương thuốc hay các bài thuốc truyền miệng trong dân gian, hoặc đến các dịch vụ y tế không đủ điều kiện để phá thai.

Tuy nhiên, việc làm này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ nếu có biến chứng xảy ra.

Hiện nay, phá thai là kỹ thuật được chỉ định chặt chẽ, được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa với sự theo dõi sát sao của các bác sĩ sản khoa. Vì vậy, người bệnh không được mua thuốc về nhà, hoặc sử dụng phương pháp dân gian truyền miệng tự phá thai vì rất dễ gặp tai biến.

Theo các Bác sĩ sản khoa hầu hết các bài thuốc dân gian đều là truyền miệng, chưa có cơ sở khoa học để kiểm chứng tác dụng. Ngược lại, việc dùng các phương pháp này phá thai rất dễ dẫn đến tình trạng thai chưa bị đẩy hết ra ngoài, bị sót lại gây nhiễm trùng, rất nguy hiểm với sức khỏe của chị em cũng như khả năng sinh sản sau này.

Sau khi thực hiện thủ thuật bỏ thai, cần nghỉ ngơi, giữ gìn vệ sinh thật tốt đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng để cơ thể nhanh hồi phục. Bên canh đó, cần có biện pháp tránh thai phù hợp để không dẫn đến việc tiếp tục mang thai ngoài ý muốn về sau.