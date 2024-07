Bé 3 tuổi bị ung thư âm đạo: Cách phát hiện và phòng ngừa

Cách phòng ngừa ung thư âm đạo

Tiêm ngừa vắc xin là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa virus HPV, cần được ưu tiên hàng đầu do đơn giản, thuận tiện, an toàn và hiệu quả bảo vệ lâu dài. Gardasil và Gardasil 9 là 2 loại vắc xin duy nhất trên thế giới hiện nay có thể phòng ngừa được các bệnh ung thư do Human Papillomavirus (HPV) gây ra như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, ung thư âm hộ/âm đạo, u nhú sinh dục…

Giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, cần quan hệ tình dục an toàn để ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đặc biệt chị em phụ nữ cần đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần hoặc khi có những bất thường ở vùng kín, cần đến kiểm tra ngay để điều trị kịp thời.