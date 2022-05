12 trẻ dị tật bàn tay được phẫu thuật miễn phí

Lần này, chị Bảo Ngân đưa con gái vào TP HCM để được BS Stéphane Guero, “phù thủy của những đôi tay”, thực hiện phẫu thuật lần thứ tư biến “ngón trỏ” thành “ngón cái”, hoàn thiện chức năng cầm nắm về sau.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, lần này, từ ngày 25/5 - 31/5/2022, Quỹ “Nâng bước Tuổi thơ” cùng BS Stéphane Guero phẫu thuật miễn phí cho 12 bệnh nhi không may mắc dị tật bàn tay hiếm thấy hoặc các trường hợp cần được điều trị kịp thời.



Nhiều phụ huynh đã đưa con từ Đăk Lắk xuống, miền Tây lên, Đà Nẵng vào TPHCM để thực hiện phẫu thuật.

Trong đó, bé Quỳnh Trâm (14 tuổi) bị tai nạn bỏng từ 5 tháng tuổi. Sau bỏng, tay bé bị co rút, cầm nắm khó khăn. Một bệnh nhi khác cũng bị tai nạn do bỏng là bé Trần Diễm My (9 tuổi).

Các bệnh nhi... ...bị dị tật bàn tay ... đang chờ được BS Stéphane Guero phẫu thuật.