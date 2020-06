Tái sinh thần kỳ cô gái Thái Nguyên trở lại sau vụ nổ bóng bay

Những ngày qua trên MXH, câu chuyện cô gái Thái Nguyên có tên Lý Đài Trang hay nickname Trang Milk trở lại thần kỳ sau vụ nổ bóng bay năm 2016 thu hút sự chú ý của CĐM. Cụ thể, năm 2016 khi tham gia trang trí cho lễ khai giảng, không may Trang Milk bị bỏng nặng toàn thân do quả bóng bay phát nổ. Cô gái Thái Nguyên chia sẻ: "Lúc bị bỏng, tôi vẫn còn tỉnh táo tìm chỗ có nước để xả vào khuôn mặt với hy vọng không để lại vết thương trên mặt. Sau đó, tôi được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên băng bó rồi ngay lập tức chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia để điều trị". Nằm điều trị 1 tháng ở phòng cấp cứu và 10 ngày ở phòng phục hồi chức năng, gia đình Trang Milk phải mất 1 khoản tiền khá lớn. Chưa dừng lại đó, đây là khoảng thời gian khó khăn và ám ảnh cuộc đời của cô. 3 ngày đầu tiên, Trang Milk phải lột hết da bỏng, cạo đầu, cắt tóc để bôi thuốc tránh viêm nhiễm. Một tháng ở phòng cấp cứu, cô bạn phải phẫu thuật 3 lần để thay da, lấy da ở những phần lành đắp vào những chỗ bị thương. Sau khi chuyển xuống phòng phục hồi chức năng, cô giáo mầm non này cố tập để bước đi bình thường. Do bị bỏng toàn thân không tự chăm sóc được, tay chân bị biến dạng nên cuộc sống của Trang Milk bị đảo lộn hoàn toàn. Mẹ cô bạn phải ngày đêm không ngủ, nghỉ làm 2 năm để chăm sóc cho con gái. Nhắc lại thời điểm đó, Trang Milk rưng rưng nước mắt và nói: "Thời điểm đó, tôi cứ khóc ròng rã, ăn cơm cũng khóc, ngủ cũng khóc, khóc cho qua ngày. Lúc đó, tôi chưa chấp nhận được sự thật nên hoảng loạn ném đồ đạc, không thiết tha gì sống nữa. Đứng giữa sự sống và cái chết, tôi lại nghĩ về bố mẹ, người thân nên cố gắng thoát khỏi những tháng ngày ủ rũ, sống không có mục đích". Để vượt qua nỗi đau, thoát khỏi cuộc sống khép kín, Trang Milk suy nghĩ tích cực, chấp nhận cơ thể bị biến dạng để tiếp tục sống có ích, không là gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, nghĩ là vậy nhưng để chấp nhận được thân hình bị biến dáng quả là khó khăn. Lần đầu tiên tháo băng chân, Trang Milk không ngừng rơi nước mắt. Vì khi đó, cô biết, đôi chân cô và các vùng bị bỏng khác trên cơ thể sẽ chẳng bao giờ trở về trạng thái trắng, mịn như ngày xưa nữa. Những vết sẹo dài, làn da nhăn nheo xấu xí sẽ theo cô suốt đời. Trong những lúc khủng hoảng, Trang Milk nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử. Có đêm, cô lén bắt taxi ra cầu định nhảy sông tự vẫn. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đáy sông lạnh lẽo, cô sợ hãi quay về. Trở về nhà, Trang lại làm một cô gái u buồn, kiệt quệ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Chấp nhận sống chung với những vết sẹo, những khuyết tật sau vụ nổ bóng bay ngày khai giảng để lại, sau 2 năm điều trị Trang Milk tự tin trở lại. Cô nhận lời đi chơi với bạn bè và giao tiếp với người ngoài nhiều hơn. Cùng từ những lần mở lòng mình ra với mọi người xung quanh, Trang quyết định mạnh mẽ hơn. Không phải là vui vẻ chấp nhận nhưng cô cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Cô bắt đầu nuôi tóc, tìm mua những bộ quần áo dài, những bộ jumpsuit điệu đà và kín đáo để che sẹo. Cô học cách làm mọi việc bằng tay trái để mỗi khi tay phải đau vẫn còn tay trái hỗ trợ. Trang muốn trở lại làm việc tại ngôi trường mầm non - nơi cô bị bỏng, nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, Trang chuyển sang kinh doanh online. Thu nhập từ công việc này không cao nhưng cũng giúp Trang có thể đỡ đần một phần nhỏ kinh tế cho gia đình. Mời quý độc giả xem video: Cậu bé bỏng toàn thân, đeo mặt nạ tới trường - Nguồn: VNEXPRESS

Những ngày qua trên MXH, câu chuyện cô gái Thái Nguyên có tên Lý Đài Trang hay nickname Trang Milk trở lại thần kỳ sau vụ nổ bóng bay năm 2016 thu hút sự chú ý của CĐM. Cụ thể, năm 2016 khi tham gia trang trí cho lễ khai giảng, không may Trang Milk bị bỏng nặng toàn thân do quả bóng bay phát nổ. Cô gái Thái Nguyên chia sẻ: "Lúc bị bỏng, tôi vẫn còn tỉnh táo tìm chỗ có nước để xả vào khuôn mặt với hy vọng không để lại vết thương trên mặt. Sau đó, tôi được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên băng bó rồi ngay lập tức chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia để điều trị". Nằm điều trị 1 tháng ở phòng cấp cứu và 10 ngày ở phòng phục hồi chức năng, gia đình Trang Milk phải mất 1 khoản tiền khá lớn. Chưa dừng lại đó, đây là khoảng thời gian khó khăn và ám ảnh cuộc đời của cô. 3 ngày đầu tiên, Trang Milk phải lột hết da bỏng, cạo đầu, cắt tóc để bôi thuốc tránh viêm nhiễm. Một tháng ở phòng cấp cứu, cô bạn phải phẫu thuật 3 lần để thay da, lấy da ở những phần lành đắp vào những chỗ bị thương. Sau khi chuyển xuống phòng phục hồi chức năng, cô giáo mầm non này cố tập để bước đi bình thường. Do bị bỏng toàn thân không tự chăm sóc được, tay chân bị biến dạng nên cuộc sống của Trang Milk bị đảo lộn hoàn toàn. Mẹ cô bạn phải ngày đêm không ngủ, nghỉ làm 2 năm để chăm sóc cho con gái. Nhắc lại thời điểm đó, Trang Milk rưng rưng nước mắt và nói: "Thời điểm đó, tôi cứ khóc ròng rã, ăn cơm cũng khóc, ngủ cũng khóc, khóc cho qua ngày. Lúc đó, tôi chưa chấp nhận được sự thật nên hoảng loạn ném đồ đạc, không thiết tha gì sống nữa. Đứng giữa sự sống và cái chết, tôi lại nghĩ về bố mẹ, người thân nên cố gắng thoát khỏi những tháng ngày ủ rũ, sống không có mục đích". Để vượt qua nỗi đau, thoát khỏi cuộc sống khép kín, Trang Milk suy nghĩ tích cực, chấp nhận cơ thể bị biến dạng để tiếp tục sống có ích, không là gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, nghĩ là vậy nhưng để chấp nhận được thân hình bị biến dáng quả là khó khăn. Lần đầu tiên tháo băng chân, Trang Milk không ngừng rơi nước mắt. Vì khi đó, cô biết, đôi chân cô và các vùng bị bỏng khác trên cơ thể sẽ chẳng bao giờ trở về trạng thái trắng, mịn như ngày xưa nữa. Những vết sẹo dài, làn da nhăn nheo xấu xí sẽ theo cô suốt đời. Trong những lúc khủng hoảng, Trang Milk nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử. Có đêm, cô lén bắt taxi ra cầu định nhảy sông tự vẫn. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đáy sông lạnh lẽo, cô sợ hãi quay về. Trở về nhà, Trang lại làm một cô gái u buồn, kiệt quệ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Chấp nhận sống chung với những vết sẹo, những khuyết tật sau vụ nổ bóng bay ngày khai giảng để lại, sau 2 năm điều trị Trang Milk tự tin trở lại. Cô nhận lời đi chơi với bạn bè và giao tiếp với người ngoài nhiều hơn. Cùng từ những lần mở lòng mình ra với mọi người xung quanh, Trang quyết định mạnh mẽ hơn. Không phải là vui vẻ chấp nhận nhưng cô cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Cô bắt đầu nuôi tóc, tìm mua những bộ quần áo dài, những bộ jumpsuit điệu đà và kín đáo để che sẹo. Cô học cách làm mọi việc bằng tay trái để mỗi khi tay phải đau vẫn còn tay trái hỗ trợ. Trang muốn trở lại làm việc tại ngôi trường mầm non - nơi cô bị bỏng, nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, Trang chuyển sang kinh doanh online. Thu nhập từ công việc này không cao nhưng cũng giúp Trang có thể đỡ đần một phần nhỏ kinh tế cho gia đình. Mời quý độc giả xem video: Cậu bé bỏng toàn thân, đeo mặt nạ tới trường - Nguồn: VNEXPRESS