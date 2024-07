Ngắm từng góc trong siêu biệt thự 50 tỷ Tuấn Hưng tặng vợ

Gần đây, Tuấn Hưng thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ngoài căn biệt thự sang trọng đang sống tại Hà Nội, nam ca sĩ còn tặng vợ căn vill 50 tỷ ở Hội An. Ảnh: FB Tuan Hưng Biệt thự Tuấn Hưng tặng vợ tọa lạc tại vị trí đắc địa trên bãi biển An Bàng. Ảnh: chụp màn hình NhaF Căn biệt thự sở hữu không gian xanh mướt. Ảnh: chụp màn hình NhaF Xung quanh nhà có các khu "vườn ngũ hành": Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Ảnh: chụp màn hình NhaF Biệt thự gồm 2 tầng, mỗi tầng có diện tích xây dựng 100m2. Ảnh: chụp màn hình NhaF Từ mặt sau căn nhà, dễ dàng thấy được phong cách thiết kế kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại. Ảnh: chụp màn hình NhaF Trong khuôn viên biệt thự của Tuấn Hưng có hồ bơi rộng 27 mm2, nước được xử lí an toàn qua hệ thống điện phân muối. Ảnh: FB Tuan Hưng Phòng khách, phòng ăn sinh hoạt chung có tầm nhìn bao trọn view biển. Ảnh: chụp màn hình NhaF Không gian kiến trúc Ý kết hợp phong cách Hội An cổ mang đến vẻ đẹp đặc trưng của thành phố trong chính căn nhà của mình. Ảnh: chụp màn hình NhaF Góc nào trong nhà cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: chụp màn hình NhaF Từ ban công tầng 2 có thể ngắm được toàn bộ màu xanh rờn của thảm cỏ và cây cối, trải dài là bãi cát trắng cùng ánh nắng vàng rộm. Ảnh: chụp màn hình NhaFCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

