Từng bị “chê lên chê xuống”, na bở 200.000 đồng/kg vẫn đắt hàng

Trước đây, na bở không được nhiều người ưa chuộng nên giá rẻ hơn nhiều so với na dai. Ảnh: FB Khuyên Ốc Nhưng mấy năm gần đây, na bở bỗng được nhiều người săn lùng, giá bán cao gấp 2-3 lần na dai vẫn “cháy” hàng. Ảnh: FB Minhchau Ha Có thời điểm, na bở còn được rao bán lên tới 200.000 đồng/kg. Hiện, na bở bắt đầu vào mùa, giá từ 150.000 – 170.000 đồng/kg. Ảnh: FB Hoa Thuy Tinh Giá na bở cao song khách hàng muốn mua cũng không đơn giản, đôi khi phải đặt hàng trước. Ảnh: FB Hoa Thuy Tinh Chị Giang (một đầu mối bán hoa quả ở Long Biên, Hà Nội) cho biết, mấy năm nay na dai và na bở đều được khách hàng ưa chuộng. Nhưng na bở thường xuyên trong tình trạng “cháy” hàng do số lượng ít hơn. Ảnh: FB Tớ Tên Nhung Khoảng 2 - 3 ngày, chị Giang mới gom đủ 20 - 25kg na bở bán cho khách đặt trước. Ảnh: FB Tớ Tên Nhung Na bở chị Giang bán là giống na bở ở Chi Lăng (Lạng Sơn). Quả không to bằng na Đài Loan, chỉ khoảng 200.000 – 300.000 gram. Ảnh: Suckhoedoisong Na bở thường có vỏ xù xì cứng hơn na dai và màu trắng đục. Na bở thịt màu trắng, chứa nhiều hạt. Na bở cũng khó ăn bởi khó bóc vỏ hơn do sát vào thịt. Ảnh: Suckhoedoisong Múi na cũng bở hơn, không dai bằng na dai. Tuy nhiên, đối với người ăn được và thích ăn thì thịt quả na bở ngọt thanh, ăn mát. Ảnh: FB Khuyên Ốc Để phân biệt na dai và na bở, người dân căn cứ vào lá. Lá na bở thẳng, trong khi lá na dai xoăn. Ngoài ra, quả na bở nổi gò cao, sần sùi hơn so với na dai. Ảnh: FB Khuyên Ốc

Trước đây, na bở không được nhiều người ưa chuộng nên giá rẻ hơn nhiều so với na dai. Ảnh: FB Khuyên Ốc Nhưng mấy năm gần đây, na bở bỗng được nhiều người săn lùng, giá bán cao gấp 2-3 lần na dai vẫn “cháy” hàng. Ảnh: FB Minhchau Ha Có thời điểm, na bở còn được rao bán lên tới 200.000 đồng/kg. Hiện, na bở bắt đầu vào mùa, giá từ 150.000 – 170.000 đồng/kg. Ảnh: FB Hoa Thuy Tinh Giá na bở cao song khách hàng muốn mua cũng không đơn giản, đôi khi phải đặt hàng trước. Ảnh: FB Hoa Thuy Tinh Chị Giang (một đầu mối bán hoa quả ở Long Biên, Hà Nội) cho biết, mấy năm nay na dai và na bở đều được khách hàng ưa chuộng. Nhưng na bở thường xuyên trong tình trạng “cháy” hàng do số lượng ít hơn. Ảnh: FB Tớ Tên Nhung Khoảng 2 - 3 ngày, chị Giang mới gom đủ 20 - 25kg na bở bán cho khách đặt trước. Ảnh: FB Tớ Tên Nhung Na bở chị Giang bán là giống na bở ở Chi Lăng (Lạng Sơn). Quả không to bằng na Đài Loan, chỉ khoảng 200.000 – 300.000 gram. Ảnh: Suckhoedoisong Na bở thường có vỏ xù xì cứng hơn na dai và màu trắng đục. Na bở thịt màu trắng, chứa nhiều hạt. Na bở cũng khó ăn bởi khó bóc vỏ hơn do sát vào thịt. Ảnh: Suckhoedoisong Múi na cũng bở hơn, không dai bằng na dai. Tuy nhiên, đối với người ăn được và thích ăn thì thịt quả na bở ngọt thanh, ăn mát. Ảnh: FB Khuyên Ốc Để phân biệt na dai và na bở, người dân căn cứ vào lá. Lá na bở thẳng, trong khi lá na dai xoăn. Ngoài ra, quả na bở nổi gò cao, sần sùi hơn so với na dai. Ảnh: FB Khuyên Ốc