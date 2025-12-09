An Phát được chỉ định gói thầu gần 1,8 tỷ nâng cấp đài truyền thanh xã Củ Chi

Công ty An Phát được UBND xã Củ Chi (TP HCM) chỉ định gói thầu gần 1,8 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Gói thầu thuộc dự án nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, xã Phước Vĩnh An có tổng mức đầu tư 2,236 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đồng bộ hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới và phục vụ nhu cầu truyền tải thông tin đến nhân dân được nhanh chóng.

Theo đó, gói thầu xây lắp và thiết bị có giá 1,853 tỷ đồng, ngày 1/12, UBND xã Củ Chi đã phê duyệt Quyết định 3492/QĐ-UBND chỉ định thầu cho Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát trúng thầu với giá 1,759 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Một ngày trúng 3 gói thầu tại Củ Chi

Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát địa chỉ tại xã Hóc Môn, TP HCM đã trúng 79/98 gói thầu, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 29,6 tỷ đồng (trên 4,95 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu trúng cả xây lắp và tư vấn chủ yếu địa bàn TP HCM… Từ năm 2021 đến 2024 trúng 9 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (chủ yếu liên danh Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn trúng thầu).

Cụ thể, gói thầu thuộc dự án Mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại các ấp của xã Tân Xuân của UBND xã Tân Xuân với giá 201 triệu đồng thực hiện trong 45 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Nâng cấp Đài Truyền thanh thị trấn Hóc Môn của UBND Thị trấn Hóc Môn; liên danh Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát – Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn với giá trúng thầu 1,375 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày. Tại gói thầu này, đối thủ Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp Huỳnh Gia bị loại vì E-HSDT không đáp ứng.

Tại dự án Đầu tư hệ thống phát wifi miễn phí tại văn phòng 08 ấp, nhà truyền thống, trạm y tế, Công an xã, UBND xã, gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị của UBND xã Trung Lập Thượng với giá trúng thầu 255 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày.

Trước đó tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, liên Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát – Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn trúng liên tiếp 3 gói thầu trong ngày 27/12/2024:

Ông Lê Hoàng Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã ký Quyết định cho Liên Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát – Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn trúng thầu với giá 1,9 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống loa đến các ấp, liên Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát – Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn trúng thầu với giá 1,9 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh và hệ thống loa không dây, liên Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây lắp An Phát – Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Sài Gòn trúng thầu với giá 1,417 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và hệ thống loa đến các ấp với giá trúng thầu 1,423 tỷ đồng…