Vĩnh Long: “Giải mã” chiến thắng của Huy Nam tại gói thầu Cải tạo Sở Tài chính cũ

Tại gói thầu thi công Sở Tài chính cũ do Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, 4/7 nhà thầu bị loại vì lý do tài chính, giúp Công ty Huy Nam rộng cửa trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 27%.

Gói thầu xây lắp quy mô hơn 3,2 tỷ đồng tại Vĩnh Long ghi nhận sự tham gia của 7 nhà thầu, tuy nhiên 4 đơn vị đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực tài chính do cách hiểu về "cam kết tín dụng", tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huy Nam trúng thầu.

Ngày 20/11/2025, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Ban QLDA DD&CN Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 1035/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 1: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính cũ".

Quyết định số 1035/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 1: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính cũ". Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huy Nam (có địa chỉ tại Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long) với giá trúng thầu là 2.353.669.864 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 3.242.701.436 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức rất cao, lên tới khoảng 27,4% (tương đương giảm giá gần 900 triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Cuộc "sàng lọc" khắc nghiệt về tài chính

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu này (Mã TBMT: IB2500483456) thu hút sự quan tâm lớn của giới nhà thầu với 7 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Tuy nhiên, kết quả đánh giá từ Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trà Vinh) lại cho thấy một kịch bản bất ngờ tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá số 56/BCĐG ngày 17/11/2025, có tới 4 nhà thầu bị đánh giá "Không đạt" ở nội dung Nguồn lực tài chính, bao gồm: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát, Công ty TNHH Xây dựng Trường Tiến, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vạn Sự Phát và Công ty TNHH Vinagp.

Điểm đáng chú ý là lý do loại thầu của cả 4 đơn vị này gần như tương tự nhau. Theo Tổ chuyên gia, Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) yêu cầu nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng... với giá trị là 972.811.000 đồng. Tổ chuyên gia nhận định rằng Chủ đầu tư "không yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng", nhưng các nhà thầu này lại nộp "Cam kết tín dụng" hoặc "Cam kết cấp tín dụng" của ngân hàng. Do đó, các tài liệu này bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Việc loại hàng loạt nhà thầu vì nộp "Cam kết tín dụng" thay vì chứng minh tài sản thanh khoản theo cách hiểu của Bên mời thầu là vấn đề thường gây tranh cãi trong hoạt động đấu thầu. Theo tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, việc đánh giá E-HSDT cần căn cứ vào bản chất năng lực của nhà thầu, tạo điều kiện cạnh tranh, tránh việc bắt lỗi câu chữ gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Ngoài 4 nhà thầu trên, Liên danh số 1 (gồm Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng S.S.A Trà Vinh và Công ty TNHH Cơ khí Đồng Tiến Thành) xếp hạng 2; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Ngọc Minh xếp hạng 3, đều không được lựa chọn do giá dự thầu cao hơn Công ty Huy Nam.

Phác họa năng lực nhà thầu Huy Nam

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Huy Nam, doanh nghiệp được ông Lê Thanh Sơn phê duyệt trúng thầu, được thành lập từ năm 2019, hiện do ông Trần Văn Diên làm đại diện pháp luật. Trụ sở công ty đặt tại Số 320 Đường Thạch Ngọc Biên, Khóm 9, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu năm 2025, Công ty Huy Nam là một cái tên hoạt động rất sôi nổi tại khu vực Vĩnh Long (bao gồm địa bàn tỉnh Trà Vinh cũ trước sáp nhập). Nhà thầu này đã tham gia khoảng 71 gói thầu, trong đó trúng 25 gói.

Đáng chú ý, tại gói thầu Sở Tài chính cũ nêu trên, Công ty Huy Nam đã có động thái giảm giá rất sâu để trúng thầu. Cụ thể, giá dự thầu của đơn vị này là 2.353.669.864 đồng, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh như Liên danh số 1 (2,37 tỷ đồng), Công ty Triết Phát (2,49 tỷ đồng - bị loại kỹ thuật), hay Công ty Vinagp (3,17 tỷ đồng - bị loại kỹ thuật).

Việc trúng thầu với giá thấp giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc thực hiện một gói thầu xây lắp trị giá dự toán hơn 3,2 tỷ đồng nhưng chỉ thi công với giá hơn 2,3 tỷ đồng (giảm gần 27%) trong thời gian ngắn (30 ngày) đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế thực sự sau khi hoàn thành. Liệu nhà thầu có đảm bảo được định mức kỹ thuật, chất lượng vật tư khi giá trúng thầu giảm sâu như vậy?

Bên cạnh đó, việc đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trà Vinh đưa ra các nhận định đánh giá loại bỏ nhiều đối thủ cạnh tranh về tiêu chí tài chính cũng là vấn đề cần được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long lưu tâm giám sát, đảm bảo tính minh bạch, công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.