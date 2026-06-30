Điện lực Khánh Hòa mở thầu loạt gói mua sắm: Cân não giữa giá và kỹ thuật

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hệ thống dữ liệu trên mạng đấu thầu quốc gia vừa ghi nhận kết quả mở thầu trực tuyến diễn ra vào ngày 26/06/2026 tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị ngành điện đợt này thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, mở ra những cục diện xét thầu đầy tính cạnh tranh kinh tế.

Cuộc chạm trán của hai nhà thầu tại phân khúc cáp ngầm

Tại Gói thầu số 57.2.2026 về mua sắm cáp ngầm (mã thông báo mời thầu IB2600279112), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dây dẫn, cáp ngầm phục vụ các dự án đầu tư xây dựng năm 2026, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 5.399.326.231 đồng. Khi thời điểm đóng thầu kết thúc vào lúc 09:00 ngày 26/06/2026, biên bản mở thầu ghi nhận hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dây và Cáp điện Đại Long đưa ra giá dự thầu là 5.109.257.450 đồng. Đối chiếu với giá gói thầu, mức giảm giá thô đạt 290.068.781 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chi phí tạm tính là 5,37%. Ở chiều ngược lại, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam tham gia với giá dự thầu 5.238.023.890 đồng, đạt mức tiết kiệm 161.302.341 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 2,99%.

Đáng chú ý, dữ liệu lịch sử cho thấy hai doanh nghiệp này là những đối thủ khi từng trực tiếp chạm trán nhau tại nhiều gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Bình luận về cục diện này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mối quan hệ đối đầu thường xuyên giữa hai thương hiệu lớn trong phân khúc dây cáp điện giúp đảm bảo tính cạnh tranh thực chất theo Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc nhà thầu chào giá giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí trên 5% là tín hiệu tích cực".

Biên bản mở thầu Gói thầu số 57.2.2026 về mua sắm cáp ngầm. (Nguồn MSC)

Biên độ giá giảm sâu bất thường tại gói thầu thiết bị 110kV

Song song với cuộc đua cáp ngầm, Gói thầu số 75.2026 về mua sắm vật tư thiết bị 110kV (mã thông báo mời thầu IB2600279182) có giá gói thầu 1.901.573.966 đồng cũng chứng kiến màn cân não về giá của ba nhà thầu cùng có trụ sở tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo biên bản mở thầu, Công ty TNHH Điện Phong Vũ chào giá 1.800.340.000 đồng, giảm 5,32% so với giá gói thầu. Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật RGE chào giá 1.708.910.280 đồng, đạt tỷ lệ giảm giá thô là 10,13%. Đột biến nhất là Công ty TNHH Hải Vân Nam khi đưa ra giá dự thầu chỉ 1.544.064.122 đồng. Biên độ giảm giá thô của doanh nghiệp này lên tới 357.509.844 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt tới 18,80%.

Biên bản mở thầu Gói thầu số 75.2026 về mua sắm vật tư thiết bị 110kV. (Nguồn MSC)

Lịch sử đấu thầu xác nhận các đơn vị này không hề xa lạ: Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật RGE từng đụng độ nhiều lần với Công ty TNHH Hải Vân Nam và Công ty TNHH Điện Phong Vũ. Với việc đưa ra mức giá giảm sâu, Công ty TNHH Hải Vân Nam đang tạo ra một bài toán thẩm định chặt chẽ cho tổ chuyên gia xét thầu.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 34 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15, khi nhà thầu chào giá thấp bất thường dưới mức an toàn chung, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa dưới sự điều hành của Tổng giám đốc Nguyễn Hải Đức có quyền và nghĩa vụ yêu cầu nhà thầu làm rõ các cấu phần chi phí ẩn. Việc này nhằm ngăn ngừa rủi ro nhà thầu bỏ giá thấp để trúng bằng mọi giá rồi cung ứng thiết bị kém chất lượng hoặc đình trệ tiến độ 120 ngày của dự án sửa chữa lớn".

Hiện Gói thầu số 57.2.2026 về mua sắm cáp ngầm (mã thông báo mời thầu IB2600279112) và Gói thầu số 75.2026 về mua sắm vật tư thiết bị 110kV (mã thông báo mời thầu IB2600279182) vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.