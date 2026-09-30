Người Australia tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ, Sở Y tế vào cuộc

Người bệnh có tăng huyết áp, béo phì, ngưng thở khi ngủ; sau phẫu thuật xuất hiện khó thở, chướng bụng, phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma.

Thực hiện nhiều phẫu thuật thẩm mỹ

Sở Y tế TP HCM vừa thông tin về trường hợp người bệnh W.D.J., sinh năm 1961, quốc tịch Australia, diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và tử vong ngày 22/9/2026.

Theo Sở Y tế, ngày 21/9, cơ quan này tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp trên. Ngay sau đó, Sở Y tế tiến hành xác minh tại Bệnh viện Quốc tế City, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án cùng các nội dung liên quan đến quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi và điều trị.

Theo hồ sơ và báo cáo của Bệnh viện Quốc tế City, ngày 4/9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5/9.

Đến ngày 9/9, người bệnh tiếp tục nhập viện để hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, có sử dụng máy CPAP tại nhà.

Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám, đánh giá, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị thủng túi thừa đại tràng sigma, kèm viêm phúc mạc khu trú. Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu ngày 19/9.

Sau phẫu thuật cấp cứu, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng. Bệnh viện Quốc tế City đã hội chẩn với ê-kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực, thực hiện can thiệp VV-ECMO tại giường và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Mặc dù được tích cực điều trị, người bệnh không qua khỏi và tử vong ngày 22/9.

Bệnh viện Quốc tế City - Ảnh minh họa nguồn Internet

Chưa kết luận nguyên nhân, chờ đánh giá chuyên môn

Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị. Hội đồng sẽ có sự tham gia của các chuyên gia thuộc lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ để đánh giá, tư vấn chuyên môn.

Sở Y tế cho biết trên cơ sở kết quả báo cáo và đánh giá, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sở cũng sẽ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Từ trường hợp này, Sở Y tế lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, do đó vẫn có thể phát sinh nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe riêng của từng người bệnh.

Đặc biệt, với người có bệnh nền hoặc yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp..., việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp và bảo đảm an toàn.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ rà soát, cập nhật quy trình đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định và phương pháp phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi hậu phẫu, xử trí cấp cứu, hội chẩn và chuyển tuyến.

Các cơ sở cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP HCM cho biết tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định.