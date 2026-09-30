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Sống Khỏe

Người Australia tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ, Sở Y tế vào cuộc

Người bệnh có tăng huyết áp, béo phì, ngưng thở khi ngủ; sau phẫu thuật xuất hiện khó thở, chướng bụng, phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma.

Thúy Nga

Thực hiện nhiều phẫu thuật thẩm mỹ

Sở Y tế TP HCM vừa thông tin về trường hợp người bệnh W.D.J., sinh năm 1961, quốc tịch Australia, diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và tử vong ngày 22/9/2026.

Theo Sở Y tế, ngày 21/9, cơ quan này tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp trên. Ngay sau đó, Sở Y tế tiến hành xác minh tại Bệnh viện Quốc tế City, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án cùng các nội dung liên quan đến quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi và điều trị.

Theo hồ sơ và báo cáo của Bệnh viện Quốc tế City, ngày 4/9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5/9.

Đến ngày 9/9, người bệnh tiếp tục nhập viện để hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, có sử dụng máy CPAP tại nhà.

Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám, đánh giá, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị thủng túi thừa đại tràng sigma, kèm viêm phúc mạc khu trú. Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu ngày 19/9.

Sau phẫu thuật cấp cứu, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng. Bệnh viện Quốc tế City đã hội chẩn với ê-kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực, thực hiện can thiệp VV-ECMO tại giường và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Mặc dù được tích cực điều trị, người bệnh không qua khỏi và tử vong ngày 22/9.

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Bệnh viện Quốc tế City - Ảnh minh họa nguồn Internet

Chưa kết luận nguyên nhân, chờ đánh giá chuyên môn

Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị. Hội đồng sẽ có sự tham gia của các chuyên gia thuộc lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ để đánh giá, tư vấn chuyên môn.

Sở Y tế cho biết trên cơ sở kết quả báo cáo và đánh giá, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sở cũng sẽ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Từ trường hợp này, Sở Y tế lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, do đó vẫn có thể phát sinh nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe riêng của từng người bệnh.

Đặc biệt, với người có bệnh nền hoặc yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp..., việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp và bảo đảm an toàn.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ rà soát, cập nhật quy trình đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định và phương pháp phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi hậu phẫu, xử trí cấp cứu, hội chẩn và chuyển tuyến.

Các cơ sở cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP HCM cho biết tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định.

#Phẫu thuật thẩm mỹ #Bệnh viện Quốc tế City #Biến chứng phẫu thuật #Bệnh nhân Australia #Sở Y tế TP HCM

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Sống Khỏe

Khối u màng não rãnh khứu được loại bỏ hoàn toàn bằng phương pháp ít xâm lấn

Bệnh nhân 45 tuổi thoát khỏi nguy cơ mù lòa nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, nhanh hồi phục, bảo tồn thẩm mỹ và chức năng thị giác.

Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ (kích thước 8 cm) ở vùng rãnh khứu cho một người bệnh 45 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu ít xâm lấn qua trần ổ mắt bằng đường rạch nhỏ ẩn trong cung mày.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mờ mắt hai bên tăng dần suốt 2 tháng. Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, người bệnh chỉ đau đầu nhẹ, không liệt tay chân nhưng đã bị giảm khứu giác từ trước đó mà không nhận biết rõ thời điểm khởi phát.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận khối u màng não vùng rãnh khứu kích thước lên đến 8 cm tại nền sọ trước. Khối u khổng lồ đã chèn ép nghiêm trọng thùy trán hai bên và hệ thống dây thần kinh thị giác, trực tiếp đe dọa chức năng nhìn của người bệnh.

Trước vị trí tổn thương phức tạp và kích thước khối u đặc biệt lớn, ê-kíp do ThS.BS.CKII Tô Thanh Toàn (Khoa Ngoại thần kinh) phụ trách đã hội chẩn và quyết định thực hiện vi phẫu ít xâm lấn qua đường trần ổ mắt.

Hình ảnh khối u khổng lồ vùng rãnh khứu trên phim MRI sọ não. Ảnh BV 115

Thay vì mở hộp sọ diện rộng theo phương pháp truyền thống, phẫu thuật viên rạch một đường mổ ngắn giấu khéo léo dọc theo nếp chân mày. Dưới sự trợ giúp của kính vi phẫu và hệ thống nội soi chuyên sâu, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn khối u 8 cm an toàn tuyệt đối, bảo tồn nguyên vẹn các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát tại phòng hồi sức trong 24h. Kết quả chụp cắt lớp vi tính kiểm tra cho thấy toàn bộ khối u đã được lấy sạch hoàn toàn. Người bệnh tỉnh táo tốt, thị lực hai mắt cải thiện rõ rệt, không có biến chứng hay thiếu sót thần kinh mới. Nhờ đường mổ nhỏ ẩn dưới chân mày, vết sẹo mổ gần như không thể phát hiện sau khi liền da. Người bệnh phục hồi nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau 5 ngày. Đây là ưu điểm nổi bật của các kỹ thuật phẫu thuật nền sọ hiện đại, không chỉ giúp điều trị hiệu quả bệnh lý mà còn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người bệnh.

Theo ThS.BS.CKII Tô Thanh Toàn, u màng não rãnh khứu là bệnh lý tiến triển chậm ở nền sọ trước. Giai đoạn sớm, triệu chứng thường rất nghèo nàn như giảm khả năng ngửi mùi, đau đầu âm ỉ hoặc mắt mờ nhẹ nên người bệnh dễ bỏ qua. Đến khi khối u đạt kích thước lớn, người bệnh đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, suy giảm nhận thức hoặc thay đổi tính cách nghiêm trọng.

Người dân khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường kéo dài như giảm thị lực không rõ nguyên nhân, suy giảm khứu giác hoặc đau đầu liên tục cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa Thần kinh để được chẩn đoán hình ảnh và can thiệp kịp thời.

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