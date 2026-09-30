Lộ trình 4 vaccine mới trong Tiêm chủng mở rộng đến năm 2030

Rota đã triển khai toàn quốc từ đầu 2026, phế cầu dự kiến thí điểm tại 10 tỉnh cuối năm, HPV theo lộ trình 2026-2027, cúm mùa năm 2030.

12 vaccine đang được tiêm miễn phí

Theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022, Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 sẽ bổ sung 4 vaccine gồm vaccine phòng tiêu chảy do virus Rota, vaccine phòng bệnh do phế cầu, vaccine phòng bệnh do virus HPV ở người và vaccine cúm mùa.

Trao đổi với PV Tri thức & Cuộc sống, ông Phí Văn Kiên, Trưởng phòng Quản lý tiêm chủng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota đã được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2026. Trước đó, vaccine này được triển khai ở quy mô nhỏ tại một số tỉnh từ năm 2024.

Với vaccine phòng bệnh do phế cầu, Bộ Y tế dự kiến triển khai quy mô nhỏ tại 10 tỉnh từ cuối năm 2026. Vaccine phòng bệnh do virus HPV đang được Bộ Y tế tiến hành các thủ tục mua sắm để triển khai trong Chương trình, dự kiến trong giai đoạn 2026-2027.

Riêng vaccine cúm mùa được xác định đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng vào năm 2030 theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Tiêm chủng cho trẻ ở trung tâm y tế xã - Ảnh chương trình TCMR

Một điểm đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, bệnh do virus HPV ở người đã được đưa vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, việc triển khai vaccine HPV trên thực tế vẫn thực hiện theo lộ trình và nguồn lực được bố trí.

Đến nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia đã triển khai miễn phí 12 loại vaccine, gồm vaccine viêm gan B, vaccine lao, vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT), vaccine phối hợp DPT-VGB-Hib, vaccine bại liệt uống (OPV), vaccine bại liệt tiêm (IPV), vaccine sởi, vaccine sởi - rubella (MR), vaccine viêm não Nhật Bản B, vaccine uốn ván dành cho phụ nữ mang thai và người lớn, vaccine Td và vaccine phòng tiêu chảy do virus Rota.

TS.BS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, tiến độ triển khai các vaccine trong Chương trình trên phạm vi cả nước đều đạt mục tiêu kế hoạch năm 2026, bao gồm vaccine viêm gan B sơ sinh và vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai.

Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã được triển khai tại Việt Nam hơn 40 năm, góp phần giảm tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Việt Nam duy trì, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005.

Hình ảnh trẻ uống vắc xin OPV trong Chương trình TCMR

Theo TS.BS Dương Chí Nam, những kết quả này có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nơi việc đưa vaccine đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực, vận chuyển và tổ chức tiêm chủng.

Việc mở rộng danh mục vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng diễn ra trong bối cảnh Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và ngành Y tế triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028.

Việc bổ sung từng vaccine theo lộ trình đòi hỏi chuẩn bị đồng bộ từ lựa chọn vaccine, mua sắm, cung ứng, tổ chức tiêm chủng đến bảo đảm an toàn tiêm chủng. Với người dân, khi các vaccine mới được triển khai, cần theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức của ngành y tế về nhóm đối tượng, lịch tiêm và phạm vi triển khai, tránh nhầm lẫn giữa vaccine đã có trong danh mục và vaccine đã được triển khai rộng rãi trên thực tế.

Phát động cuộc thi ảnh lan tỏa giá trị tiêm chủng - Ảnh T5G cung cấp

Phát động cuộc thi ảnh lan tỏa giá trị tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh về Chương trình Tiêm chủng mở rộng với chủ đề “Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Cuộc thi được tổ chức trong năm đầu triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028, nhằm ghi nhận hình ảnh chân thực về hoạt động tiêm chủng tại các địa phương, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở và sự đồng hành của người dân.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết cuộc thi hướng tới tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về vaccine và tiêm chủng, đồng thời phản ánh những nỗ lực đưa vaccine đến người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi gồm ảnh đơn và ảnh bộ; trong đó ảnh bộ gồm 5-8 bức, có tính logic, mạch lạc về nội dung câu chuyện.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ 30/9 đến hết 31/10/2026. Tác phẩm phải phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại địa phương, bám sát hoạt động Tiêm chủng mở rộng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 9 giải Chuyên đề.

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