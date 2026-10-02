Đau bìu 3 ngày, bé trai mất tinh hoàn vì nhập viện quá muộn

Đau bìu trái tăng dần nhưng gia đình chờ đến đầu tuần mới đưa trẻ đi viện. Khi nhập viện, tinh hoàn đã tổn thương, buộc phải cắt bỏ.

Đau bìu nhưng được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa

ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Trang, khoa Thận – Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp xoắn tinh hoàn ở nam bệnh nhi N.H. (sinh năm 2010, ngụ Đồng Nai).

Theo gia đình, trước khi nhập viện 3 ngày, H. xuất hiện đau bụng kèm đau bìu trái. Do thời điểm cuối tuần, gia đình đưa trẻ đến một phòng khám tư và được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa.

Tuy nhiên, tình trạng đau không cải thiện mà ngày càng tăng. Gia đình tiếp tục chờ đến đầu tuần mới đưa H. đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Khi nhập viện, bìu trái của bệnh nhi đã sưng đỏ, tinh hoàn trái lệch trục. Sau thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ bị xoắn tinh hoàn và chỉ định phẫu thuật. Do nhập viện muộn, tinh hoàn trái không còn khả năng bảo tồn, bệnh nhi phải cắt bỏ tinh hoàn.

Đau bìu phải cắt bỏ tinh hoàn vì hoại tử - Ảnh minh họa BVCC

Xoắn tinh hoàn có “giờ vàng” khoảng 6 giờ

BS.CK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận – Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, trung bình mỗi năm khoa tiếp nhận và điều trị khoảng 30 trường hợp xoắn tinh hoàn.

Xoắn tinh hoàn thường xảy ra vào ban đêm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến phụ huynh dễ chờ đến sáng mới đưa trẻ đi khám. Việc trì hoãn có thể làm mất thời điểm vàng để cứu tinh hoàn.

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, nhấn mạnh xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa khẩn, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ có thể không mô tả rõ vị trí, mức độ đau hoặc các triệu chứng đi kèm, khiến việc nhận diện bệnh ban đầu khó khăn hơn. Xoắn tinh hoàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và giai đoạn tiền dậy thì. Tuy nhiên, bệnh viện cũng tiếp nhận các trường hợp xảy ra ngoài những nhóm tuổi thường gặp này.

Thời gian vàng để can thiệp được khuyến cáo trong khoảng 6 giờ. Khi tinh hoàn bị xoắn, nguồn máu nuôi có thể bị cản trở. Nếu tình trạng kéo dài, vòng xoắn càng chặt, nguy cơ tinh hoàn hoại tử càng cao và khả năng bảo tồn giảm.

Xoắn tinh hoàn là phẫu thuật cấp cứu - Ảnh minh họa BVCC

Đau bìu cấp tính ở trẻ không nên chờ đợi

Các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ trẻ nào xuất hiện đau bìu đột ngột, sưng bìu, đặc biệt đau xảy ra vào ban đêm, đều cần được đưa đến cơ sở y tế thăm khám sớm, ngay cả khi trẻ không sốt và không có tiền sử chấn thương.

Phụ huynh không nên tự theo dõi kéo dài hoặc chỉ điều trị nội khoa khi chưa xác định nguyên nhân. Với đau bìu cấp tính, cần loại trừ xoắn tinh hoàn trước khi nghĩ đến những nguyên nhân ít khẩn cấp hơn.

Việc đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi càng sớm càng tốt giúp bác sĩ đánh giá tình trạng và quyết định can thiệp kịp thời khi cần thiết.

Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay Đau bìu xuất hiện đột ngột. Bìu sưng, đỏ hoặc tinh hoàn có biểu hiện bất thường. Đau bìu xảy ra về đêm. Đau bìu không giảm hoặc tăng dần, dù trẻ không sốt và không bị chấn thương. Đau bìu ở trẻ cần được xem là tình trạng cấp cứu cho đến khi loại trừ xoắn tinh hoàn. Phát hiện và can thiệp sớm là yếu tố quan trọng để bảo tồn tinh hoàn.

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